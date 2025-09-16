EN VIVO: Arsenal gana por 1 a 0 a Athletic Bilbao

BsAs (DataFactory)

El conjunto visitante abrió el marcador con un gol de Gabriel Martinelli al minuto 71 y, de esta manera, se impone al conjunto local.

Las estadísticas del encuentro entre Athletic Bilbao y Arsenal de la Champions: Posesión: Athletic Bilbao (66%) VS Arsenal (34%)

(66%) VS (34%) Tiros al arco: Athletic Bilbao (8) VS Arsenal (5)

(8) VS (5) Fouls cometidos: Athletic Bilbao (13) VS Arsenal (14)

(13) VS (14) Pases Correctos: Athletic Bilbao (147) VS Arsenal (383)

(147) VS (383) Pases Incorrectos: Athletic Bilbao (35) VS Arsenal (63)

(35) VS (63) Recuperaciones: Athletic Bilbao (12) VS Arsenal (1)

(12) VS (1) Tarjetas Amarillas: Athletic Bilbao (0) VS Arsenal (1)

(0) VS (1) Tiros Libres: Athletic Bilbao (1) VS Arsenal (2)

Donatas Rumsas fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio la Catedral.

Formación de Athletic Bilbao hoy El entrenador Ernesto Valverde salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Unai Simón en la portería; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes y Adama Boiro en la línea defensiva; Mikel Jaureguizar, Mikel Vesga, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Robert Navarro en el mediocampo; y Iñaki Williams en el ataque.

Por su parte, Mikel Arteta paró en el campo una estrategia 4-3-3 con David Raya en el arco; Jurriën Timber, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori como defensa; Declan Rice, Martín Zubimendi y Mikel Merino en la mitad; y con Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Eberechi Eze en la delantera.

