martes 16 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de septiembre de 2025 - 15:25
Champions League

EN VIVO: Arsenal gana por 1 a 0 a Athletic Bilbao

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Athletic Bilbao vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions
BsAs (DataFactory)

El conjunto visitante abrió el marcador con un gol de Gabriel Martinelli al minuto 71 y, de esta manera, se impone al conjunto local.

Lee además
en vivo: u. saint-gilloise domina el partido 2-0 sobre psv en el segundo tiempo

EN VIVO: U. Saint-Gilloise domina el partido 2-0 sobre PSV en el segundo tiempo
ajax se enfrenta ante la visita inter por la fecha 1

Ajax se enfrenta ante la visita Inter por la fecha 1

Las estadísticas del encuentro entre Athletic Bilbao y Arsenal de la Champions:

  • Posesión: Athletic Bilbao (66%) VS Arsenal (34%)
  • Tiros al arco: Athletic Bilbao (8) VS Arsenal (5)
  • Fouls cometidos: Athletic Bilbao (13) VS Arsenal (14)
  • Pases Correctos: Athletic Bilbao (147) VS Arsenal (383)
  • Pases Incorrectos: Athletic Bilbao (35) VS Arsenal (63)
  • Recuperaciones: Athletic Bilbao (12) VS Arsenal (1)
  • Tarjetas Amarillas: Athletic Bilbao (0) VS Arsenal (1)
  • Tiros Libres: Athletic Bilbao (1) VS Arsenal (2)

Donatas Rumsas fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio la Catedral.

Formación de Athletic Bilbao hoy

El entrenador Ernesto Valverde salió a la cancha con una formación 4-5-1 con Unai Simón en la portería; Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes y Adama Boiro en la línea defensiva; Mikel Jaureguizar, Mikel Vesga, Álex Berenguer, Oihan Sancet y Robert Navarro en el mediocampo; y Iñaki Williams en el ataque.

Formación de Arsenal hoy

Por su parte, Mikel Arteta paró en el campo una estrategia 4-3-3 con David Raya en el arco; Jurriën Timber, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera, Riccardo Calafiori como defensa; Declan Rice, Martín Zubimendi y Mikel Merino en la mitad; y con Noni Madueke, Viktor Gyökeres y Eberechi Eze en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: U. Saint-Gilloise domina el partido 2-0 sobre PSV en el segundo tiempo

Ajax se enfrenta ante la visita Inter por la fecha 1

Se enfrentan Benfica y Qarabag por la fecha 1

Por la fecha 1 se enfrentarán Liverpool y Atlético de Madrid

Newcastle United se enfrentará ante Barcelona por la fecha 1

Lo que se lee ahora
Foto archivo. video
Se viene.

Este martes comienza la Copa Pádel Jujuy: todos los detalles

Por  Federico Franco

Las más leídas

Murió a los 39 años el panadero Germán Torres.
Tristeza.

Murió el panadero Germán Torres a los 39 años: ¿Qué le pasó?

Javier Milei en Cadena Nacional video
Presupuesto.

Javier Milei anunció aumentos en jubilaciones, salud, educación y pensiones por discapacidad en el 2026: "Lo peor ya pasó"

FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy
Todo listo.

FNE 2025: una por una, las candidatas para la Elección Provincial de Jujuy

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral
Atención.

Dónde voto en Jujuy 2025: consultá el padrón electoral

Los grupos de carrozas para la FNE 2025.
Atención.

Grupos de la FNE 2025: cuándo desfila cada colegio por Ciudad Cultural

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel