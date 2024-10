Asamblea en AFA: reelección de Tapia y cambios en los torneos

Fútbol y política. El Gobierno vs AFA: la justicia ordenó suspender la reglamentación de la SAD

“Esa resolución administrativa (de la IGJ) no puede quedar firme hasta tanto no venza el plazo de quince días que cuenta para ejercer la pertinente vía recursiva”, esgrimió el magistrado y agregó: “La realización de la asamblea no fue suspendida, sino que la resolución de la IGJ solo alcanza a determinados puntos que conforman el orden del día con el que fue convocada”.