La Conmebol respaldó a la AFA en la disputa con el Gobierno Nacional

Si bien la IGJ no ordenó suspender la asamblea, determinó que en ella no se podría aprobar la conformación del nuevo Comité Ejecutivo (nuevamente con Tapia a la cabeza) por considerar que ello cercenaría el 25 por ciento del mandato del actual Comité Ejecutivo (tiene mandato hasta 2025). El organismo conducido por Daniel Roque Vítolo también evaluó que Fassi no había contado con el tiempo necesario para hacer campaña y sumar voluntades a su causa.

De todos modos y como están las cosas en estas horas, Fassi no podría aspirar a cargo alguno en la conducción del fútbol argentino, ya que el jueves pasado el Tribunal de Disciplina lo inhabilitó por dos años para representar a Talleres ante los diferentes órganos de la AFA como el Comité Ejecutivo o la Asamblea y también para firmar documentos o petitorios y para ingresar a las áreas de los estadios reservadas para los directivos o integrantes de las delegaciones oficiales.

La Inspección General de Justicia (IGJ) falló en contra de la AFA y ordenó suspender las elecciones programadas para este 17 de octubre. En las mismas, Claudio Chiqui Tapia iba a ser elegido para un su tercer mandato como presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, debido a que solo se presentó una lista.

La AFA adelantó cinco meses las elecciones que según el estatuto debían ser en marzo de 2025. Ante este movimiento el club cordobés presidido por Andrés Fassi, uno de los dirigentes opositores a Tapia, presentó una impugnación ante la Justicia, que rechazó la cautelar de la AFA y ahora la IGJ definió que no se pueden llevar a cabo las elecciones.