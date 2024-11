Así es el nuevo sistema que analiza FIFA para reemplazar el VAR

El sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR) hizo su aparición en el fútbol profesional en 2016 , y desde entonces hubo numerosas jugadas controvertidas que fueron analizadas, aunque no siempre se logró una resolución justa. Por esta razón, la FIFA está considerando sustituir esta tecnología por una nueva denominada Soporte de Video para el Fútbol ( FVS ).

No obstante, si un equipo solicita la revisión de una jugada y el árbitro no toma una decisión acorde, perderá esa solicitud y solo podrá pedir una más durante el mismo encuentro. En el caso de que se utilicen ambas oportunidades y luego se produzca otra jugada controversial, no tendrán derecho a presentar más reclamaciones, sin importar cuán evidente sea la situación.