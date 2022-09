Atlético Tucumán ganó y volvió a ser único lider

El partido no fue para nada simple para el local por las bajas tanto por lesión como por la fecha FIFA en el caso del arquero boliviano Lampe. De hecho, cuando el partido parecía decantar más a favor del visitante, llegó el gol del decano con un potente remate de Mateo Coronel a los 28' donde la pelota se le escurrió por debajo a Mariano Andújar. Estudiantes no se achicó y continuó insistiendo, hasta que llegó la ley del ex: Leandro Díaz de cabeza puso el 1-1 a los 41 minutos.