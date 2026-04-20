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20 de abril de 2026 - 18:59
Liga Profesional

EN VIVO: Banfield e Independiente Riv. (M) empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Banfield vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Los equipos ya están en el campo de juego para jugar la etapa complementaria. El local y la visita no se sacan ventaja en el encuentro en el Lencho.

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Las estadísticas del encuentro entre Banfield y Independiente Riv. (M) del Apertura:

  • Tiros al arco: Banfield (5) VS Independiente Riv. (M) (2)
  • Fouls cometidos: Banfield (11) VS Independiente Riv. (M) (8)
  • Tarjetas Amarillas: Banfield (2) VS Independiente Riv. (M) (1)
  • Tiros Libres: Banfield (0) VS Independiente Riv. (M) (1)
Así llegan Banfield y Independiente Riv. (M)

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura

Banfield no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Lanús. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura

Independiente Riv. (M) llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Argentinos Juniors. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 11 goles y ha recibido 5.

El árbitro designado para el encuentro fue Bryan Ferreyra.

Formación de Banfield hoy

El equipo dirigido por Pedro Troglio plantea su juego con una formación 5-3-2 con Facundo Sanguinetti en el arco; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano y Ignacio Abraham en defensa; David Zalazar, Ignacio Pais Mayan y Lautaro Gómez en el medio; y Mauro Méndez y Tiziano Perrotta en la delantera.

Formación de Independiente Riv. (M) hoy

Por su parte, los conducidos por Alfredo Berti se paran en la cancha con una estrategia 4-5-1 con Nicolás Bolcato defendiendo la portería; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi en la zaga; Leonel Bucca, José Florentín, Rodrigo Atencio, Gonzalo Ríos y Diego Crego en el centro del campo; y con Fabrizio Sartori en el ataque.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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