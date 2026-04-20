EN VIVO: Banfield e Independiente Riv. (M) empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo

BsAs (DataFactory)

Los equipos ya están en el campo de juego para jugar la etapa complementaria. El local y la visita no se sacan ventaja en el encuentro en el Lencho.

Las estadísticas del encuentro entre Banfield y Independiente Riv. (M) del Apertura: Tiros al arco: Banfield (5) VS Independiente Riv. (M) (2)

(5) VS (2) Fouls cometidos: Banfield (11) VS Independiente Riv. (M) (8)

(11) VS (8) Tarjetas Amarillas: Banfield (2) VS Independiente Riv. (M) (1)

(2) VS (1) Tiros Libres: Banfield (0) VS Independiente Riv. (M) (1) Así llegan Banfield y Independiente Riv. (M) Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura Banfield no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Lanús. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura Independiente Riv. (M) llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Argentinos Juniors. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 11 goles y ha recibido 5.

El árbitro designado para el encuentro fue Bryan Ferreyra. Formación de Banfield hoy El equipo dirigido por Pedro Troglio plantea su juego con una formación 5-3-2 con Facundo Sanguinetti en el arco; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano y Ignacio Abraham en defensa; David Zalazar, Ignacio Pais Mayan y Lautaro Gómez en el medio; y Mauro Méndez y Tiziano Perrotta en la delantera. Formación de Independiente Riv. (M) hoy Por su parte, los conducidos por Alfredo Berti se paran en la cancha con una estrategia 4-5-1 con Nicolás Bolcato defendiendo la portería; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi en la zaga; Leonel Bucca, José Florentín, Rodrigo Atencio, Gonzalo Ríos y Diego Crego en el centro del campo; y con Fabrizio Sartori en el ataque. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.