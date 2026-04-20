EN VIVO: Banfield e Independiente Riv. (M) empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo

Los equipos ya están en el campo de juego para jugar la etapa complementaria. El local y la visita no se sacan ventaja en el encuentro en el Lencho.
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Los equipos ya están en el campo de juego para jugar la etapa complementaria. El local y la visita no se sacan ventaja en el encuentro en el Lencho.
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Banfield no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Lanús. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 8.
Independiente Riv. (M) llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Argentinos Juniors. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 11 goles y ha recibido 5.
El árbitro designado para el encuentro fue Bryan Ferreyra.
El equipo dirigido por Pedro Troglio plantea su juego con una formación 5-3-2 con Facundo Sanguinetti en el arco; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano y Ignacio Abraham en defensa; David Zalazar, Ignacio Pais Mayan y Lautaro Gómez en el medio; y Mauro Méndez y Tiziano Perrotta en la delantera.
Por su parte, los conducidos por Alfredo Berti se paran en la cancha con una estrategia 4-5-1 con Nicolás Bolcato defendiendo la portería; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi en la zaga; Leonel Bucca, José Florentín, Rodrigo Atencio, Gonzalo Ríos y Diego Crego en el centro del campo; y con Fabrizio Sartori en el ataque.
© 2020 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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