Defensa y Justicia vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Apertura

Por la fecha 16 del Apertura, Boca Juniors y Defensa y Justicia se enfrentan el jueves 23 de abril desde las 20:00 (hora Argentina), en el Tito Tomaghello.
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Por la fecha 16 del Apertura, Boca Juniors y Defensa y Justicia se enfrentan el jueves 23 de abril desde las 20:00 (hora Argentina), en el Tito Tomaghello.
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Defensa y Justicia no pudo ante Independiente en el Libertadores de América. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 9 a sus rivales.
Boca Juniors venció 1-0 a River Plate en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha empatado 2, con 6 goles en el arco rival y 2 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Defensa y Justicia sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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