Banfield superó 2-0 a Aldosivi con dos tantos de Lautaro Gómez

Con una destacada actuación y doblete del volante Lautaro Gómez, el Taladro se adjudicó la victoria por 2 a 0 en el partido de la fecha 8 del Apertura, celebrado este lunes. El volante mostró su talento en todo su esplendor al concretar un gol de jugada a los 36 minutos del primer tiempo. Más tarde, fue él quien liquidó al arquero rival para sellar el resultado en el minuto 28 de la segunda parte.En el minuto 28 de la segunda etapa, Lautaro Gómez levantó el ánimo de el Taladro y se llevó todos los aplausos. Santiago López García manejó la pelota con un centro y volante definió con un fuerte remate desde el área grande.

David Zalazar tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia, pero el palo le negó el grito de gol a los 49 minutos de la segunda etapa.

El desempeño Lautaro Gómez lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Banfield metió 2 goles y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Santiago López García dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Banfield fue importante .

Al minuto 1 de la primera etapa, el volante Ignacio Pais Mayan levantó al público con un caño a Roberto Bochi.

El estratega de Banfield, Pedro Troglio, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Facundo Sanguinetti en el arco; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor y Ignacio Abraham en la línea defensiva; Lisandro Piñero, Ignacio Pais Mayan, Lautaro Villegas y Lautaro Gómez en el medio; y Mauro Méndez y Tiziano Perrotta en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Guillermo Farré salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Axel Werner bajo los tres palos; Guillermo Enrique, Nicolás Zalazar, Fernando Román Villalba y Lucas Rodríguez en defensa; Roberto Bochi, Federico Gino, Esteban Rolón y Alan Sosa en la mitad de cancha; y Junior Arias y Nicolás Cordero en la delantera.

Andrés Gariano fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Lencho.

En la siguiente jornada el Taladro se enfrentará de visitante ante Barracas Central y el Tiburón disputará el juego de local frente a Independiente Riv. (M).

Cambios en Banfield

45' 2T - Salieron Lautaro Villegas por Lautaro Ríos, Lisandro Piñero por David Zalazar, Esteban Rolón por Rodrigo Márquez y Junior Arias por Mauro Da Luz

66' 2T - Salió Sergio Vittor por Nicolás Meriano

76' 2T - Salió Tiziano Perrotta por Federico Anselmo

80' 2T - Salió Lautaro Gómez por Thomas Rodríguez

Amonestados en Banfield:

18' 1T Lautaro Villegas (Conducta antideportiva), 40' 1T Santiago López García (Conducta antideportiva) y 45' 2T Lautaro Ríos (Conducta antideportiva)

Cambios en Aldosivi

72' 2T - Salieron Lucas Rodríguez por Agustín Palavecino y Nicolás Cordero por Alejandro Villarreal

74' 2T - Salió Guillermo Enrique por Natanael Guzmán

Amonestado en Aldosivi:

47' 1T Alan Sosa (Conducta antideportiva)

