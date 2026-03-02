martes 03 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de marzo de 2026 - 23:32
Liga Profesional

Banfield superó 2-0 a Aldosivi con dos tantos de Lautaro Gómez

Todo lo que dejó el duelo entre Banfield y Aldosivi: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Banfield se enfrenta ante la visita Aldosivi por la fecha 8
BsAs (DataFactory)
Banfield superó 2-0 a Aldosivi con dos tantos de Lautaro Gómez
BsAs (DataFactory)

Con una destacada actuación y doblete del volante Lautaro Gómez, el Taladro se adjudicó la victoria por 2 a 0 en el partido de la fecha 8 del Apertura, celebrado este lunes. El volante mostró su talento en todo su esplendor al concretar un gol de jugada a los 36 minutos del primer tiempo. Más tarde, fue él quien liquidó al arquero rival para sellar el resultado en el minuto 28 de la segunda parte.En el minuto 28 de la segunda etapa, Lautaro Gómez levantó el ánimo de el Taladro y se llevó todos los aplausos. Santiago López García manejó la pelota con un centro y volante definió con un fuerte remate desde el área grande.

Lee además
reparto de puntos en el empate a uno entre independiente riv. (m) y river plate

Reparto de puntos en el empate a uno entre Independiente Riv. (M) y River Plate
a velez no le sobro nada, pero vencio a estudiantes por 1 a 0

A Vélez no le sobró nada, pero venció a Estudiantes por 1 a 0

David Zalazar tuvo la oportunidad de aumentar la diferencia, pero el palo le negó el grito de gol a los 49 minutos de la segunda etapa.

El desempeño Lautaro Gómez lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Banfield metió 2 goles y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Santiago López García dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Banfield fue importante .

Al minuto 1 de la primera etapa, el volante Ignacio Pais Mayan levantó al público con un caño a Roberto Bochi.

El estratega de Banfield, Pedro Troglio, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Facundo Sanguinetti en el arco; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor y Ignacio Abraham en la línea defensiva; Lisandro Piñero, Ignacio Pais Mayan, Lautaro Villegas y Lautaro Gómez en el medio; y Mauro Méndez y Tiziano Perrotta en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Guillermo Farré salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Axel Werner bajo los tres palos; Guillermo Enrique, Nicolás Zalazar, Fernando Román Villalba y Lucas Rodríguez en defensa; Roberto Bochi, Federico Gino, Esteban Rolón y Alan Sosa en la mitad de cancha; y Junior Arias y Nicolás Cordero en la delantera.

Andrés Gariano fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Lencho.

En la siguiente jornada el Taladro se enfrentará de visitante ante Barracas Central y el Tiburón disputará el juego de local frente a Independiente Riv. (M).

Cambios en Banfield
  • 45' 2T - Salieron Lautaro Villegas por Lautaro Ríos, Lisandro Piñero por David Zalazar, Esteban Rolón por Rodrigo Márquez y Junior Arias por Mauro Da Luz
  • 66' 2T - Salió Sergio Vittor por Nicolás Meriano
  • 76' 2T - Salió Tiziano Perrotta por Federico Anselmo
  • 80' 2T - Salió Lautaro Gómez por Thomas Rodríguez
Amonestados en Banfield:
  • 18' 1T Lautaro Villegas (Conducta antideportiva), 40' 1T Santiago López García (Conducta antideportiva) y 45' 2T Lautaro Ríos (Conducta antideportiva)

Cambios en Aldosivi
  • 72' 2T - Salieron Lucas Rodríguez por Agustín Palavecino y Nicolás Cordero por Alejandro Villarreal
  • 74' 2T - Salió Guillermo Enrique por Natanael Guzmán
Amonestado en Aldosivi:
  • 47' 1T Alan Sosa (Conducta antideportiva)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Reparto de puntos en el empate a uno entre Independiente Riv. (M) y River Plate

A Vélez no le sobró nada, pero venció a Estudiantes por 1 a 0

Dep. Riestra y Platense empataron sin goles

Gimnasia (Mendoza) vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

Se enfrentan Huracán y Belgrano por la fecha 8

Lo que se lee ahora
el jujeno rodrigo aban fue citado a la seleccion argentina paralimpica y suena con competir en portugal video
Orgullo

El jujeño Rodrigo Abán fue citado a la Selección Argentina Paralímpica y sueña con competir en Portugal

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner video
Política.

Quién es la "Chilindrina Troska" a la que aludió Milei en su discurso en el Congreso

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Posibles tormentas eléctricas en Jujuy.
Lluvias.

Anuncian alerta por fuertes tormentas eléctricas en Jujuy: cuándo y a qué hora

Lugar donde ocurrió el hecho. video
Violencia.

Tragedia en Abra Pampa: un joven murió y su hermano lucha por su vida tras una pelea callejera

La familia de Leonel pide que le entreguen el cuerpo. video
Justicia.

Dolor y reclamo: la familia de Leonel Facundo Cruz exige la entrega del cuerpo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel