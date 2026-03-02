lunes 02 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de marzo de 2026 - 21:00
Liga Profesional

EN VIVO: Dep. Riestra y Platense empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Dep. Riestra recibirá a Platense por la fecha 8
BsAs (DataFactory)

Los equipos ya están en el campo de juego para jugar la etapa complementaria. El local y la visita no se sacan ventaja en el encuentro en el estadio Guillermo Laza.

Lee además
en vivo: velez gana por 1 a 0 a estudiantes

EN VIVO: Vélez gana por 1 a 0 a Estudiantes
gimnasia (mendoza) vs defensa y justicia: previa, horario y como llegan para la fecha 9 del apertura

Gimnasia (Mendoza) vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

Las estadísticas del encuentro entre Dep. Riestra y Platense del Apertura:

  • Tiros al arco: Dep. Riestra (5) VS Platense (4)
  • Fouls cometidos: Dep. Riestra (12) VS Platense (11)
  • Tarjetas Amarillas: Dep. Riestra (2) VS Platense (2)
  • Tiros Libres: Dep. Riestra (6) VS Platense (2)
Así llegan Dep. Riestra y Platense

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura

Dep. Riestra consiguió sólo un punto en su último partido frente a Vélez, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, 3 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura

Platense sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Defensa y Justicia. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 3 goles y ha recibido 2 en contra.

El árbitro designado para el encuentro fue Nazareno Arasa.

Formación de Dep. Riestra hoy

El equipo dirigido por Gustavo Benítez plantea su juego con una formación 5-2-3 con Ignacio Arce en el arco; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño y Pedro Ramírez en defensa; Pablo Monje y Nicolás Watson en el medio; y Antony Alonso, Jonathan Herrera y Alexander Díaz en la delantera.

Formación de Platense hoy

Por su parte, los conducidos por Walter Zunino se paran en la cancha con una estrategia 4-4-2 con Matías Borgogno defendiendo la portería; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva en la zaga; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Bautista Merlini y Franco Zapiola en el centro del campo; y con Augusto Lotti y Tomás Nasif en el ataque.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Vélez gana por 1 a 0 a Estudiantes

Gimnasia (Mendoza) vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Apertura

River Plate visita a Independiente Riv. (M) por la fecha 8

Se enfrentan Huracán y Belgrano por la fecha 8

Atlético Tucumán y Racing Club se encuentran en la fecha 8

Lo que se lee ahora
fue una pina en el estomago dijo el jefe del equipo de jujuy basquet luego de la derrota video
Deportes.

"Fue una piña en el estómago" dijo el jefe del equipo de Jujuy Basquet luego de la derrota

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Javier Milei lanzó duras acusaciones contra la oposición y Cristina Fernández de Kirchner video
Política.

Quién es la "Chilindrina Troska" a la que aludió Milei en su discurso en el Congreso

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Transporte de media distancia en Jujuy (Foto ilustrativa)
Servicios.

Desde este lunes aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos precios

Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado
Anuncio.

Milei anunció 90 paquetes de reformas estructurales y defendió la reducción del Estado

Lugar donde ocurrió el hecho. video
Violencia.

Tragedia en Abra Pampa: un joven murió y su hermano lucha por su vida tras una pelea callejera

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel