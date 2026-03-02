EN VIVO: Dep. Riestra y Platense empatan 0-0 en el inicio del segundo tiempo

BsAs (DataFactory)

Los equipos ya están en el campo de juego para jugar la etapa complementaria. El local y la visita no se sacan ventaja en el encuentro en el estadio Guillermo Laza.

Las estadísticas del encuentro entre Dep. Riestra y Platense del Apertura: Tiros al arco: Dep. Riestra (5) VS Platense (4)

(5) VS (4) Fouls cometidos: Dep. Riestra (12) VS Platense (11)

(12) VS (11) Tarjetas Amarillas: Dep. Riestra (2) VS Platense (2)

(2) VS (2) Tiros Libres: Dep. Riestra (6) VS Platense (2) Así llegan Dep. Riestra y Platense Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura Dep. Riestra consiguió sólo un punto en su último partido frente a Vélez, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, 3 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 3 goles en contra y marcó 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura Platense sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Defensa y Justicia. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Ha convertido 3 goles y ha recibido 2 en contra.

El árbitro designado para el encuentro fue Nazareno Arasa. Formación de Dep. Riestra hoy El equipo dirigido por Gustavo Benítez plantea su juego con una formación 5-2-3 con Ignacio Arce en el arco; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Cristian Paz, Facundo Miño y Pedro Ramírez en defensa; Pablo Monje y Nicolás Watson en el medio; y Antony Alonso, Jonathan Herrera y Alexander Díaz en la delantera. Formación de Platense hoy Por su parte, los conducidos por Walter Zunino se paran en la cancha con una estrategia 4-4-2 con Matías Borgogno defendiendo la portería; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva en la zaga; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Bautista Merlini y Franco Zapiola en el centro del campo; y con Augusto Lotti y Tomás Nasif en el ataque. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

