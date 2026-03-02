lunes 02 de marzo de 2026

2 de marzo de 2026 - 21:12
Liga Profesional

A Vélez no le sobró nada, pero venció a Estudiantes por 1 a 0

Todo lo que dejó el duelo entre Estudiantes y Vélez: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla del Apertura.

Por la fecha 8 se enfrentarán Estudiantes y Vélez
BsAs (DataFactory)

El Pincha y el Fortín se enfrentaron en el Tierra de Campeones por la fecha 8 del Apertura y el duelo terminó 0-1 a favor de la visita. Fue en el minuto 12 del segundo tiempo cuando Florián Monzón hizo que el Fortín anotara el único gol del encuentro.

EN VIVO: Independiente Riv. (M) y River Plate, sin ventajas en el comienzo: 0-0
Dep. Riestra y Platense empataron sin goles

El mejor jugador del partido fue Lisandro Magallán. El defensa de Vélez tuvo un buen nivel por despejar 5 pelotas peligrosas.

Emanuel Mammana se destacó por su sólida defensa. El defensa de Vélez tuvo un buen nivel por despejar 8 pelotas peligrosas.

El técnico de Estudiantes, Alexander Medina, propuso una formación 4-5-1 con Fernando Muslera en el arco; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti en la línea defensiva; Mikel Amondarain, Lucas Piovi, Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Edwuin Cetré en el medio; y Guido Carrillo en el ataque.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Álvaro Montero bajo los tres palos; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez en defensa; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Tobías Andrada, Manuel Lanzini y Imanol Machuca en la mitad de cancha; y Florián Monzón en la delantera.

Sebastián Martínez fue el árbitro que dirigió el partido en el Tierra de Campeones.

El próximo partido de el Pincha en el campeonato será como visitante ante Platense, mientras que el Fortín recibirá a Newell`s.

Cambios en Estudiantes
  • 60' 2T - Salió Fabricio Pérez por Brian Aguirre
  • 69' 2T - Salieron Tiago Palacios por Facundo Farías y Eric Meza por Eros Mancuso
  • 86' 2T - Salieron Gastón Benedetti por Joaquín Tobio Burgos y Edwuin Cetré por Adolfo Gaich
Amonestados en Estudiantes:
  • 37' 1T Eric Meza, 4' 2T Mikel Amondarain (Conducta antideportiva), 35' 2T Leandro González Pirez (Insultar o desaprobar al árbitro), 44' 2T Tomás Palacios (Discutir con un rival) y 48' 2T Lucas Piovi (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Vélez
  • 65' 2T - Salieron Lucas Robertone por Rodrigo Aliendro y Imanol Machuca por Matías Arias
  • 88' 2T - Salió Manuel Lanzini por Braian Romero
  • 92' 2T - Salió Florián Monzón por Aarón Quirós
Amonestados en Vélez:
  • 16' 1T Lucas Robertone, 19' 1T Claudio Baeza (Conducta antideportiva), 39' 1T Florián Monzón y 24' 2T Matías Arias

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

