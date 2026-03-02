A Vélez no le sobró nada, pero venció a Estudiantes por 1 a 0

El Pincha y el Fortín se enfrentaron en el Tierra de Campeones por la fecha 8 del Apertura y el duelo terminó 0-1 a favor de la visita. Fue en el minuto 12 del segundo tiempo cuando Florián Monzón hizo que el Fortín anotara el único gol del encuentro.

El mejor jugador del partido fue Lisandro Magallán. El defensa de Vélez tuvo un buen nivel por despejar 5 pelotas peligrosas.

Emanuel Mammana se destacó por su sólida defensa. El defensa de Vélez tuvo un buen nivel por despejar 8 pelotas peligrosas.

El técnico de Estudiantes, Alexander Medina, propuso una formación 4-5-1 con Fernando Muslera en el arco; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios y Gastón Benedetti en la línea defensiva; Mikel Amondarain, Lucas Piovi, Tiago Palacios, Fabricio Pérez y Edwuin Cetré en el medio; y Guido Carrillo en el ataque.

Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Álvaro Montero bajo los tres palos; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez en defensa; Lucas Robertone, Claudio Baeza, Tobías Andrada, Manuel Lanzini y Imanol Machuca en la mitad de cancha; y Florián Monzón en la delantera.

Sebastián Martínez fue el árbitro que dirigió el partido en el Tierra de Campeones.

El próximo partido de el Pincha en el campeonato será como visitante ante Platense, mientras que el Fortín recibirá a Newell`s.

Cambios en Estudiantes

60' 2T - Salió Fabricio Pérez por Brian Aguirre

69' 2T - Salieron Tiago Palacios por Facundo Farías y Eric Meza por Eros Mancuso

86' 2T - Salieron Gastón Benedetti por Joaquín Tobio Burgos y Edwuin Cetré por Adolfo Gaich

Amonestados en Estudiantes:

37' 1T Eric Meza, 4' 2T Mikel Amondarain (Conducta antideportiva), 35' 2T Leandro González Pirez (Insultar o desaprobar al árbitro), 44' 2T Tomás Palacios (Discutir con un rival) y 48' 2T Lucas Piovi (Insultar o desaprobar al árbitro)

Cambios en Vélez

65' 2T - Salieron Lucas Robertone por Rodrigo Aliendro y Imanol Machuca por Matías Arias

88' 2T - Salió Manuel Lanzini por Braian Romero

92' 2T - Salió Florián Monzón por Aarón Quirós

Amonestados en Vélez:

16' 1T Lucas Robertone, 19' 1T Claudio Baeza (Conducta antideportiva), 39' 1T Florián Monzón y 24' 2T Matías Arias

