"Siempre he tenido la espina clavada de que Leo (Messi) no pudiera continuar en el Barça. Por supuesto que me encantaría que volviese", indicó Yuste, quien añadió que el "enamoramiento (entre el jugador y el club) es mutuo" y "el destino es sabio y te hace volver donde debes estar".

Según las declaraciones del vicepresidente del área deportiva del FC Barcelona, Rafa Yuste, el presidente del club, Joan Laporta, se reunió recientemente con el padre de Messi y existe una buena relación con el entorno del jugador.

image.png

Es cierto que la situación económica del Barcelona es complicada debido a la normativa del 'fair play' financiero impuesta por LaLiga, que limita el gasto de los clubes en relación a sus ingresos.

El Barcelona ha tenido que hacer ajustes en su presupuesto y ha tenido dificultades para renovar el contrato de Messi en el pasado debido a su alto salario. Sin embargo, el club también está trabajando en medidas para mejorar su situación financiera, como la venta de jugadores y la reestructuración de su deuda. En cualquier caso, la vuelta de Messi al Barcelona dependerá de varios factores, incluyendo su situación contractual con el PSG y su voluntad de regresar al club azulgrana.

A pesar de que Yuste se mostró en favor de la vuelta de Messi, señaló que no hay "un plan de ataque" para contratar al futbolista y resaltó que tiene "mucho respeto" al PSG.

image.png

Es cierto que varios jugadores del Barcelona han expresado su deseo de que Lionel Messi regrese al club. Por ejemplo, en una entrevista con el medio argentino TyC Sports, el portero alemán Marc-André ter Stegen dijo que "todos en el club estarían felices si Lionel Messi volviera".

Asimismo, el lateral derecho Sergi Roberto declaró en rueda de prensa que "todos saben lo que Leo significa para el Barça y la felicidad que nos daría a todos si volviera".

Es evidente que Messi sigue siendo muy querido por la afición del Barcelona y por muchos de los jugadores del equipo, ya que es considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y ha sido clave en los éxitos del club en los últimos años.

image.png

Sin embargo, como señaló Yuste, la decisión de su regreso dependerá de varios factores, incluyendo la situación financiera del club y la disponibilidad del jugador en el mercado de fichajes. Habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos meses.

A su vez, el exfutbolista argentino Sergio Agüero, amigo de Leo Messi, puntualizó recientemente que las chances de que el futbolista volviera a vestir de azulgrana eran de un 50%.