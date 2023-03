FIFA dio a conocer imágenes del cruce de Messi y Weghorst

image.png

En las imágenes del documental oficial de la FIFA sobre el Mundial de Qatar se puede ver claramente la frustración en el rostro de Weghorst, quien consideró una grave falta de respeto que Messi no lo saludara después del partido. Posteriormente, ocurrió lo que todos conocen: mientras Messi concedía una entrevista a Gastón Edul, el delantero holandés recibió una réplica cortante del argentino con la icónica frase “¿Qué mirás, bobo? Andá pa’llá”.

La palabra del jugador de Países Bajos: “Solo quise darle la mano”

Wout Weghorst, encargado de hacer los dos goles de Países Bajos frente a la selección Argentina, manifestó antes de dejar la concentración en Qatar que se sintió “decepcionado” por la forma en que Lionel Messi lo trató al final del partido.

“Yo quise darle la mano después, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo”, expresó ante los periodistas el delantero de 30 años.

Tras el partido, expuso su decepción con los dichos de Lionel Messi: “Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepcionó”.

