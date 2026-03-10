Barcelona venció 1-0 a Botafogo y quedó en Fase de Grupos

En la llave 4 de la Copa Libertadores, el apretado choque entre Botafogo y Barcelona, disputado en el Engenhão, finalizó con la derrota del conjunto anfitrión por 1 a 0. Con gol de Milton Céliz, en el minuto 8 del primer tiempo, Barcelona definió el destino del encuentro.

Botafogo lució superior dominando el balón (74%) ante Barcelona así como en cantidad de disparos al arco (19), aunque sin éxito de gol para ser el vencedor.

El protagonismo de Milton Céliz lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Barcelona metió 1 gol, efectuó 8 pases correctos y buscó el arco contrario con 2 disparos.

También fue clave en el Engenhão, Newton. El volante de Botafogo se destacó frente a Barcelona ya que dio 69 pases correctos y pateó 2 veces al arco.

El entrenador de Botafogo, Martín Anselmi, dispuso en campo una formación 4-4-2 con Léo Linck en el arco; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza y Alex Telles en la línea defensiva; Vitinho, Newton, Danilo y Álvaro Montoro en el medio; y Jordan Barrera y Matheus Martins en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Grenddy Perozo se plantaron con una estrategia 3-5-2 con José Contreras bajo los tres palos; Alex Rangel, Luca Sosa y Javier Báez en defensa; Bryan Carabalí, Milton Céliz, Jhonny Quiñónez, Gustavo Vallecilla y Tomás Martínez en la mitad de cancha; y Héctor Villalba y Joao Rojas en la delantera.

El partido en el Engenhão fue dirigido por el árbitro Piero Maza Gómez.

Barcelona aseguró su lugar en Fase de Grupos de esta competencia al vencer al Botafogo y dejarlo fuera de la Copa Libertadores.

Cambios en Botafogo

33' 1T - Salieron Mateo Ponte por Joaquín Correa y Joao Rojas por Byron Castillo

70' 2T - Salió Jordan Barrera por Artur

83' 2T - Salieron Matheus Martins por Nathan Fernandes y Álvaro Montoro por Caio Valle

Amonestados en Botafogo:

14' 1T Martín Anselmi y 48' 1T Alexander Barboza (Conducta antideportiva)

Cambios en Barcelona

45' 2T - Salieron Tomás Martínez por Jonathan Perlaza y Bastos por Arthur Cabral

57' 2T - Salieron Gustavo Vallecilla por Jonnathan Mina y Héctor Villalba por Darío Benedetto

94' 2T - Salió Bryan Carabalí por Jhonnier Chalá

Amonestados en Barcelona:

14' 1T Grenddy Perozo (Conducta antideportiva), 1' 2T Jonathan Perlaza (Conducta antideportiva), 6' 2T Héctor Villalba (Reiteración de faltas), 14' 2T Byron Castillo (Conducta antideportiva), 46' 2T José Contreras (Conducta antideportiva) y 49' 2T Milton Céliz (Conducta antideportiva)

