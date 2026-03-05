jueves 05 de marzo de 2026

5 de marzo de 2026 - 23:23
Copa Libertadores

EN VIVO: Con el 1 a 1, Juventud alcanza a Independiente Medellín en el marcador

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Juventud vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Con ayuda del gol de Bruno Larregui, Juventud pudo emparejar el partido ante el Poderoso de la Montaña. El delantero anotó para el local en el minuto 73, mientras que para la visita fue Enzo Larrosa quien abrió el marcador al minuto 31.

Las estadísticas del encuentro entre Juventud y Independiente Medellín de la Copa Libertadores:

  • Posesión: Juventud (49%) VS Independiente Medellín (51%)
  • Tiros al arco: Juventud (2) VS Independiente Medellín (3)
  • Fouls cometidos: Juventud (16) VS Independiente Medellín (18)
  • Pases Correctos: Juventud (251) VS Independiente Medellín (269)
  • Pases Incorrectos: Juventud (57) VS Independiente Medellín (33)
  • Recuperaciones: Juventud (12) VS Independiente Medellín (4)
  • Tarjetas Amarillas: Juventud (1) VS Independiente Medellín (2)
  • Tiros Libres: Juventud (1) VS Independiente Medellín (0)

Hoy desde las 21:30 (hora Argentina), Juventud y el Poderoso de la Montaña se enfrentan por la llave 1 de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en el estadio Gran Parque Central.

Augusto Menéndez Laos fue el árbitro escogido para el partido en el estadio Gran Parque Central.

Formación de Juventud hoy

Sebastián Méndez Pardiñas eligió una alineación 4-5-1 con Sebastián Sosa en el arco; Federico Barrandeguy, Ángel Morosini, Patricio Pernicone y Emmanuel Mas en defensa; Rodrigo Chagas, Ramiro Peralta, Gonzalo Gomez, Agustín Alaniz y Renzo Sánchez en el medio; y Bruno Larregui en la delantera.

Formación de Independiente Medellín hoy

Por su parte, Alejandro Restrepo presentó un esquema táctico 3-5-2 con el portero Salvador Ichazo; José Ortiz, Kevin Mantilla, Malcom Palacios en el muro defensivo; Esneyder Mena, Didier Moreno, Halam Loboa, Alexis Serna y Frank Fabra en el centro del campo; y Francisco Fydriszewski y Enzo Larrosa como delanteros.

