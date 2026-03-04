jueves 05 de marzo de 2026

4 de marzo de 2026 - 23:38
Copa Libertadores

O'Higgins le ganó 1-0 en la ida al Vinotinto y Oro

Todo lo que dejó el duelo entre O'Higgins y Tolima: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Libertadores.

OHiggins vs Tolima: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)
OHiggins le ganó 1-0 en la ida al Vinotinto y Oro
BsAs (DataFactory)

Este miércoles, O'Higgins venció 1-0 a el Vinotinto y Oro, en el partido correspondiente a la llave 2 de la Copa Libertadores. En el minuto 52 del primer tiempo, Francisco González anotó el gol que le dio el triunfo a O'Higgins.

Luis Pávez sirvió un centro y el delantero pateó el balón al fondo de la red.

Francisco González tuvo una gran actuación. El atacante de O'Higgins brilló al convertir 1 gol, patear 3 veces y dar 23 pases correctos.

La presencia defensiva Luis Pávez fue notable en el partido. El defensa de O'Higgins fue importante por recuperar 2 balones.

El DT de O'Higgins, Lucas Bovaglio, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Omar Carabalí en el arco; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pávez en la línea defensiva; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Bryan Rabello en el medio; y Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Lucas González salió con una disposición táctica 4-5-1 con Neto Volpi bajo los tres palos; Cristian Arrieta, Jan Ángulo, Anderson Angulo y Junior Hernández en defensa; Brayan Rovira, Sebastián Guzmán, Adrián Parra, Jersson González y Luis Sandoval en la mitad de cancha; y Edwar López en la delantera.

Andrés Matonte fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

O'Higgins llega a la revancha con la esperanza de conseguir un cupo a Fase de Grupos. El próximo miércoles 11 de marzo se jugará el partido de vuelta.

Cambios en O'Higgins
  • 43' 1T - Salió Alan Robledo por Nicolás Garrido
  • 74' 2T - Salió Bryan Rabello por Thiago Vecino
  • 86' 2T - Salieron Francisco González por Joaquín Tapía, Martín Sarrafiore por Bastián Yáñez y Arnaldo Castillo por Benjamín Schamine
Amonestados en O'Higgins:
  • y 49' 1T Felipe Ogaz (Discutir con un rival)

Expulsado en O'Higgins:
  • 36' 2T Felipe Ogaz (Roja por doble amarilla)

Cambios en Tolima
  • 45' 2T - Salieron Luis Sandoval por Shean Barbosa y Junior Hernández por Juan José Mera
  • 5' 1T - Salió Edwar López por Kelvin Flórez
  • 57' 2T - Salió Adrián Parra por Jader Valencia
  • 84' 2T - Salió Cristian Arrieta por Juan Pablo Torres
Amonestados en Tolima:
  • 49' 1T Luis Sandoval (Discutir con un rival) y 50' 2T Shean Barbosa (Conducta antideportiva)

Expulsado en Tolima:
  • 36' 1T Kelvin Flórez (Roja directa)

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

