O'Higgins le ganó 1-0 en la ida al Vinotinto y Oro

Este miércoles, O'Higgins venció 1-0 a el Vinotinto y Oro, en el partido correspondiente a la llave 2 de la Copa Libertadores. En el minuto 52 del primer tiempo, Francisco González anotó el gol que le dio el triunfo a O'Higgins.

Luis Pávez sirvió un centro y el delantero pateó el balón al fondo de la red.

Francisco González tuvo una gran actuación. El atacante de O'Higgins brilló al convertir 1 gol, patear 3 veces y dar 23 pases correctos.

La presencia defensiva Luis Pávez fue notable en el partido. El defensa de O'Higgins fue importante por recuperar 2 balones.

El DT de O'Higgins, Lucas Bovaglio, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Omar Carabalí en el arco; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pávez en la línea defensiva; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Bryan Rabello en el medio; y Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Lucas González salió con una disposición táctica 4-5-1 con Neto Volpi bajo los tres palos; Cristian Arrieta, Jan Ángulo, Anderson Angulo y Junior Hernández en defensa; Brayan Rovira, Sebastián Guzmán, Adrián Parra, Jersson González y Luis Sandoval en la mitad de cancha; y Edwar López en la delantera.

Andrés Matonte fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

O'Higgins llega a la revancha con la esperanza de conseguir un cupo a Fase de Grupos. El próximo miércoles 11 de marzo se jugará el partido de vuelta.

Cambios en O'Higgins

43' 1T - Salió Alan Robledo por Nicolás Garrido

74' 2T - Salió Bryan Rabello por Thiago Vecino

86' 2T - Salieron Francisco González por Joaquín Tapía, Martín Sarrafiore por Bastián Yáñez y Arnaldo Castillo por Benjamín Schamine

Amonestados en O'Higgins:

y 49' 1T Felipe Ogaz (Discutir con un rival)

Expulsado en O'Higgins:

36' 2T Felipe Ogaz (Roja por doble amarilla)

Cambios en Tolima

45' 2T - Salieron Luis Sandoval por Shean Barbosa y Junior Hernández por Juan José Mera

5' 1T - Salió Edwar López por Kelvin Flórez

57' 2T - Salió Adrián Parra por Jader Valencia

84' 2T - Salió Cristian Arrieta por Juan Pablo Torres

Amonestados en Tolima:

49' 1T Luis Sandoval (Discutir con un rival) y 50' 2T Shean Barbosa (Conducta antideportiva)

Expulsado en Tolima:

36' 1T Kelvin Flórez (Roja directa)

