O'Higgins le ganó 1-0 en la ida al Vinotinto y Oro

Este miércoles, O'Higgins venció 1-0 a el Vinotinto y Oro, en el partido correspondiente a la llave 2 de la Copa Libertadores. En el minuto 52 del primer tiempo, Francisco González anotó el gol que le dio el triunfo a O'Higgins.
Luis Pávez sirvió un centro y el delantero pateó el balón al fondo de la red.
Francisco González tuvo una gran actuación. El atacante de O'Higgins brilló al convertir 1 gol, patear 3 veces y dar 23 pases correctos.
La presencia defensiva Luis Pávez fue notable en el partido. El defensa de O'Higgins fue importante por recuperar 2 balones.
El DT de O'Higgins, Lucas Bovaglio, presentó una disposición táctica 4-3-3 con Omar Carabalí en el arco; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela y Luis Pávez en la línea defensiva; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Bryan Rabello en el medio; y Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore en el ataque.
Por su parte, el conjunto de Lucas González salió con una disposición táctica 4-5-1 con Neto Volpi bajo los tres palos; Cristian Arrieta, Jan Ángulo, Anderson Angulo y Junior Hernández en defensa; Brayan Rovira, Sebastián Guzmán, Adrián Parra, Jersson González y Luis Sandoval en la mitad de cancha; y Edwar López en la delantera.
Andrés Matonte fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.
O'Higgins llega a la revancha con la esperanza de conseguir un cupo a Fase de Grupos. El próximo miércoles 11 de marzo se jugará el partido de vuelta.
Cambios en O'Higgins
- 43' 1T - Salió Alan Robledo por Nicolás Garrido
- 74' 2T - Salió Bryan Rabello por Thiago Vecino
- 86' 2T - Salieron Francisco González por Joaquín Tapía, Martín Sarrafiore por Bastián Yáñez y Arnaldo Castillo por Benjamín Schamine
Amonestados en O'Higgins:
- y 49' 1T Felipe Ogaz (Discutir con un rival)
Expulsado en O'Higgins:
- 36' 2T Felipe Ogaz (Roja por doble amarilla)
Cambios en Tolima
- 45' 2T - Salieron Luis Sandoval por Shean Barbosa y Junior Hernández por Juan José Mera
- 5' 1T - Salió Edwar López por Kelvin Flórez
- 57' 2T - Salió Adrián Parra por Jader Valencia
- 84' 2T - Salió Cristian Arrieta por Juan Pablo Torres
Amonestados en Tolima:
- 49' 1T Luis Sandoval (Discutir con un rival) y 50' 2T Shean Barbosa (Conducta antideportiva)
Expulsado en Tolima:
- 36' 1T Kelvin Flórez (Roja directa)
