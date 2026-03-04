miércoles 04 de marzo de 2026

4 de marzo de 2026
Copa Libertadores

Sporting Cristal se quedó con el triunfo 1-0 en la ida

Todo lo que dejó el duelo entre Carabobo y Sporting Cristal: resumen, resultado, jugadas destacadas y cómo queda la tabla de la Copa Libertadores.

BsAs (DataFactory)
Con un gol en solitario sobre Carabobo, Sp. Cristal se quedó con la victoria en la llave 3 de la Copa Libertadores. En el minuto 13 del primer tiempo, Yoshimar Yotún cambió el curso del partido al anotar un gol de penal que sentenció el encuentro.

El defensor Ezequiel Neira de Carabobo estrelló un disparo en el poste en el minuto 34 del primer tiempo y se perdió la posibilidad de empatar el partido.

Carabobo disparó muchas veces más al arco que su rival (17 remates) pero no le alcanzó para dar vuelta el resultado y se quedó sin la victoria.

La figura del encuentro fue Diego Enríquez. El arquero de Sporting Cristal tuvo un gran rendimiento frente a Carabobo debido a que atajó 8 disparos y realizó 13 pases correctos.

También fue clave en el estadio Misael Delgado, Yoshimar Yotún. El volante de Sporting Cristal se destacó frente a Carabobo ya que convirtió 1 gol y dio 23 pases correctos.

El entrenador de Carabobo, Daniel Farías, dispuso en campo una formación 3-5-2 con Lucas Bruera en el arco; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira y Jean Fuentes en la línea defensiva; Joshuan Berríos, Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo y Juan Pérez en el medio; y José Riasco y Edson Tortolero en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Paulo Autuori de Mello se plantaron con una estrategia 4-3-3 con Diego Enríquez bajo los tres palos; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger y Cristiano en defensa; Catriel Cabellos, Martín Távara y Yoshimar Yotún en la mitad de cancha; y Gabriel, Felipe Vizeu y Christofer Gonzáles en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Ramon Abatti Abel.

Con este resultado favorable en el partido de ida, Sp. Cristal llegará con ventaja ante Carabobo para clasificar a Fase de Grupos de la competencia. El miércoles 11 de marzo es la fecha prevista para el partido de vuelta.

Cambios en Carabobo
  • 55' 2T - Salió Edson Castillo por Yohandry Orozco
  • 68' 2T - Salió José Riasco por Jaime Moreno
  • 78' 2T - Salió Edson Tortolero por Loureins Martínez
Cambios en Sporting Cristal
  • 64' 2T - Salieron Christofer Gonzáles por Irven Ávila y Gabriel por Gustavo Cazonatti
  • 83' 2T - Salió Martín Távara por Alejandro Pósito
  • 92' 2T - Salió Catriel Cabellos por Juan Cruz González
Amonestados en Sporting Cristal:
  • 1' 2T Martín Távara (Sujetar al rival para impedirle avanzar), 20' 2T Irven Ávila (Conducta antideportiva), 38' 2T Catriel Cabellos (Insultar o desaprobar al árbitro) y 44' 2T Cristiano (Conducta antideportiva)

