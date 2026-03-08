lunes 09 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de marzo de 2026 - 06:51
Copa Libertadores

Sporting Cristal vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Palpitamos la previa del choque entre Sporting Cristal y Carabobo. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Sporting Cristal vs Carabobo: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Sp. Cristal llega más confiado tras ganar por 1 a 0 en la ida y sueña con llegar a la Fase de Grupos, mientras que Carabobo no querrá perder su oportunidad cuando este miércoles 11 de marzo se enfrenten en el Coloso Victoriano. El partido por la llave 3 de la Copa Libertadores comenzará a las 19:00 (hora Argentina).

Lee además
tolima vs ohiggins: previa, horario y como llegan para la llave 2 de la copa libertadores

Tolima vs O'Higgins: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
botafogo y barcelona se encuentran en la llave 4

Botafogo y Barcelona se encuentran en la llave 4

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de marzo, en Tercera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y fue Sporting Cristal quien ganó 0 a 1.

Horario Sporting Cristal y Carabobo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tolima vs O'Higgins: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Botafogo y Barcelona se encuentran en la llave 4

Con un empate 1 a 1, Juventud y Independiente Medellín definen todo en el partido de vuelta

O'Higgins le ganó 1-0 en la ida al Vinotinto y Oro

Sporting Cristal se quedó con el triunfo 1-0 en la ida

Las más leídas

Pronóstico en Jujuy: cómo estará el tiempo este domingo tras varios días de inestabilidad
Clima.

Pronóstico en Jujuy: cómo estará el tiempo este domingo tras varios días de inestabilidad

Paro en el fútbol argentino: cuándo vuelve la actividad
Agenda.

Paro en el fútbol argentino: cuándo vuelve la actividad

Nicole Neumann comparte postales de su estadía en Jujuy y se declara enamorada del paisaje
Visita.

Nicole Neumann comparte postales de su estadía en Jujuy y se declara enamorada del paisaje

Misiles impactaron en Tel Aviv
Conflicto bélico.

Misiles de Irán impactan en Tel Aviv y dejan un herido grave

Nuevo torneo federal: AFA anunció el Argentino del Interior con representación de todas las provincias
Fútbol.

Nuevo torneo federal: AFA anunció el Argentino del Interior con representación de todas las provincias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel