Bélgica quiere confirmar su candidatura y avanzar de ronda

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El juego entre Nueva Zelanda y Bélgica se disputará el próximo sábado 27 de junio por la fecha 3 del grupo G del Mundial, a partir de las 00:00 (hora Argentina) en el BC Place Stadium.

Tanto los All Whites como los Diablos Rojos tienen chances matemáticas de clasificar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Para mantener vivas sus esperanzas, deberán obtener un resultado favorable y esperar a ver qué ocurre en el otro duelo del grupo.

Nueva Zelanda llega con un punto y la necesidad de obtener un resultado importante para seguir con vida. Los oceánicos comenzaron el torneo con un empate 2-2 frente a Irán, pero luego cayeron 3-1 ante Egipto.

Bélgica, en tanto, suma dos puntos tras igualar 1-1 con Egipto en el debut y empatar sin goles frente a Irán en la segunda fecha. Aunque todavía no consiguió una victoria, el conjunto europeo mantiene intactas sus opciones de clasificación y buscará aprovechar la última jornada para asegurar su presencia en los dieciseisavos de final.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Adham Makhadmeh. El camino a los dieciseisavos de final Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados. Horario Nueva Zelanda y Bélgica, según país Argentina: 00:00 horas

Colombia y Perú: 22:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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