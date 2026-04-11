Boca Juniors logró sacar el empate de local frente a Independiente

El Xeneize no pudo en la Bombonera con el Rojo y empataron 1-1 durante la fecha 14 del Apertura.

Estudiantes voltea el marcador y triunfa 2 a 1 ante Unión con gol agónico

Al minuto 8 del primer tiempo, Independiente ganaba con gol del delantero Matías Abaldo, pero en el minuto 55 de la misma etapa, Milton Giménez puso la paridad para Boca Juniors.

A pesar que Boca Juniors se destacó por la posesión del balón durante todo el partido (59%), no logró sumar ante Independiente y solo consiguió empatar.

El desempeño Matías Abaldo lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Independiente mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 38 pases correctos.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Milton Giménez. El atacante de Boca Juniors brilló al convertir 1 gol, patear 2 veces y dar 5 pases correctos.

El DT de Boca, Claudio Úbeda, presentó una disposición táctica 4-4-2 con Agustín Marchesín en el arco; Juan Ignacio Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida en la línea defensiva; Ander Herrera, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte y Alan Velasco en el medio; y Milton Giménez y Ángel Romero en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Gustavo Quinteros salió con una disposición táctica 4-3-3 con Rodrigo Rey bajo los tres palos; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Facundo Zabala en defensa; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone y Ignacio Malcorra en la mitad de cancha; y Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo en la delantera.

Andrés Merlos fue el árbitro escogido para el partido en la Bombonera.

En la próxima fecha, el Xeneize visitará a River Plate y el Rojo jugará de local frente a Defensa y Justicia. El Xeneize chocará con su máximo oponente en el Superclásico, una histórica rivalidad que desata la pasión de los aficionados de ambos equipos.

Cambios en Boca Juniors

45' 2T - Salieron Ángel Romero por Adam Bareiro y Milton Giménez por Miguel Ángel Merentiel

68' 2T - Salieron Alan Velasco por Santiago Ascacíbar y Ander Herrera por Exequiel Zeballos

73' 2T - Salió Camilo Rey Domenech por Milton Delgado

Cambios en Independiente

72' 2T - Salió Kevin Lomónaco por Juan Manuel Fedorco

81' 2T - Salieron Ignacio Malcorra por Nicolás Freire, Mateo Pérez Curci por Rodrigo Fernández Cedrés y Maximiliano Gutiérrez por Facundo Valdez

89' 2T - Salió Gabriel Ávalos por Felipe Tempone

Amonestados en Independiente:

34' 1T Matías Abaldo (Discutir con un rival), 30' 2T Gabriel Ávalos (Conducta antideportiva) y 47' 2T Facundo Zabala (Conducta antideportiva)

Expulsado en Independiente:

56' 1T Gustavo Quinteros (Roja directa)

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FUENTE: BsAs (DataFactory)