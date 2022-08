Mercado de Pases.. Boca y Rossi no acordaron tras una acalorada reunión

Boca y Agustín Rossi no llegaron a un acuerdo en la reunión del lunes.

Lo que sucedió fue que el agente solicitó revisar algunas partes puntuales de la oferta de Boca , y el club le indicó que no cambiará absolutamente nada de la propuesta que le han acercado hace una semana .

Así las cosas, la reunión no tenía ningún motivo para seguir desarrollándose. Los integrantes del encuentro se saludaron y se despidieron sin saber, de un lado y del otro, cómo seguirá la historia. Tan fuerte fue la situación vivida que inclusive Rossi, a pesar a tener contrato vigente, podría no jugar de titular este sábado frente a Platense en la Bombonera.

La intención de Rossi era aumentar los beneficios en las condiciones brindadas por la dirigencia. Por el lado del club, la idea era estampar una firma ayer mismo que lo una a Boca hasta 2027. El lunes, el arquero había solicitado posponer la reunión con el Consejo para pensar mejor la oferta del Xeneize y dedicarse de lleno a lo deportivo, luego de la durísima derrota de Boca frente a Patronato.

No obstante, el lunes tuvo lugar la intimación de parte del club para que el futbolista de una respuesta inmediata. Rossi y su representante arribaron al encuentro con un papelito con algunos detalles que ni siquiera se lo dejaron abrir. "Más que esto no hay", le informaron.

Ahora habrá que esperar si alguna de las partes cede en su postura. Para continuar en Boca, Rossi tendrá aceptar las condiciones impuestas por Boca. En caso de no hacerlo, deberá partir. En Boca no descartan apartarlo del plantel hasta que no renueve su vínculo o lleve al club una oferta importante por su pase.

"A Rossi le hicimos una oferta gigante para que siga en Boca. Tenemos esperanza en que en los próximos días renueve su contrato", había manifestado Jorge Bermúdez hace exactamente una semana, con las ganas de que el arquero aceptara y así comenzar a formar el plantel que jugará la Copa Libertadores del 2023. "Pasaría a ser el arquero mejor pago del país", indicaron desde las oficinas de Ezeiza, sorprendidos por la postura del jugador. Y hasta han dejado que se conozca la supuesta cifra ofrecida, de ocho dígitos, para mostrar el esfuerzo económico que el club estaba dispuesto a hacer.

