Canelo Álvarez furioso contra Lionel Messi: el motivo

"El que no defienda su patria es un culero… una cosa es el fanatismo, otra es tu identidad. VIVA MEXICO CABRONES!!!", comentó entre otras cosas el boxeador, en una de sus recurrentes manifestaciones nacionalistas, que suele gritar al oír el himno de su país ante cada combate. " Una cosa es que sean mejores que nosotros en fútbol, otra cosa es respeto", acotó.

El video difundido fue filmado en medio de los festejos que tuvieron lugar después de la victoria frente al seleccionado azteca por 2 a 0, donde puede ver a Messi y compañía saltando y festejando. "Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????", comentó Canelo en el primero de sus tuits.

En una parte del material viralizado, Messi parece estar sacándose los botines sin percatarse de que debajo tenía una camiseta de México. A Canelo, esto fue lo que más lo enojó, más allá de que sus seguidores tuvieron intenciones de indicarle que no hubo intención del crack argentino, y solo se trató de una situación fortuita. "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!", lanzó el boxeador, en forma de amenaza. Lo escrito por el mexicano iba iba junto a emojis de puños y enojo.

https://twitter.com/Canelo/status/1597017649376276480 Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

"Así como (yo) respeto Argentina, (él) tiene que respetar México!! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo", resaltó el Canelo, quien es reconocido por su excesivo nacionalismo cuando se refiere a su país. Su nivel de patriotismo puede verse reflejado, por ejemplo, en las ruedas de prensa, donde no responde preguntas en inglés.

https://twitter.com/Canelo/status/1597017518530387968 Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ???? — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

"La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!!", expresó el boxeador, que no le prestó mucha atención a los mensajes que le enviaban sus propios seguidores, muchos de ellos también mexicanos.

Es que siguiendo las imágenes, Messi parece no tener intenciones de pisar ni de faltarle el respeto a la camiseta de la selección de México, sino que solo se trató de una escena recurrente de cualquier vestuario de fútbol después de un partido, y sobre todo si se obtiene una victoria, donde predomina la algarabía, cierto desorden y ropa tirada en el piso.

Embed Se estaba quitando los zapatos pic.twitter.com/oaG1mN3Pmx — Chris (@elmasgrande1239) November 28, 2022

“Kun” Agüero le respondió a "Canelo"Álvarez

Sergio "Kun" Agüero decidió salir a defender a su amigo Lionel Messi ante el ataque de Álvarez, y se encargó de explicarle por qué en algunos casos los futbolistas dejan las camisetas en el suelo, dentro del vestuario.

"Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabés de fútbol y qué pasa en un vestuario”, disparó el exdelantero de la Selección Argentina y amigo personal del capitán albiceleste.

https://twitter.com/aguerosergiokun/status/1597126414150807552 Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Y agregó: “Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da", le explicó Agüero en una picante publicación en Twitter”.