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7 de octubre de 2026 - 18:36
Deportes.

Ciudad de Nieva Hockey brilló en Salta y va por más: las jugadoras que sueñan con el título

Las representantes jujeñas fueron subcampeonas del Regional Sub-16 y dejaron una gran imagen.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Ciudad de Nieva Hockey.

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Una final cargada de nervios

El equipo jujeño enfrentó durante el torneo a distintos rivales, entre ellos Jockey de Tucumán, Jockey de Salta, Tigres B, Tigres C y Atenas de Tucumán, hasta llegar a la definición frente a Tigres.

Para las jugadoras, llegar a una final regional fue una experiencia nueva y estuvo marcada por los nervios.

En un regional nunca habíamos llegado a una final. Fue algo muy divertido, pero a la vez estábamos muy nerviosas”, contó Esperanza.

Ciudad de Nieva Hockey.

Ciudad de Nieva Hockey.

El primer gol del rival fue un golpe anímico para las jujeñas, que reconocieron que uno de los aspectos que más trabajan es justamente el manejo de las emociones dentro de la cancha.

Siempre lo que nos fue en contra es la cabeza, pero intentamos motivarnos entre nosotras para no bajonearnos”, explicó.

Ocho goles en cinco partidos

Uno de los puntos altos de la campaña fue Esperanza Martín, quien terminó como goleadora del torneo con ocho goles en cinco partidos.

Más allá de los números individuales, las jugadoras destacaron el compromiso colectivo y el compañerismo como una de las claves para alcanzar la final.

Constanza Savio, capitana del equipo, remarcó el orgullo de representar a Ciudad de Nieva y también a Jujuy: “Me da mucho orgullo representar a mi equipo y jugar para mi provincia también”.

Además, destacó el acompañamiento entre las integrantes del plantel: “Somos muy compañeras todas, nos acompañamos y, a pesar del resultado, siempre nos divertimos y jugamos en equipo”.

Ciudad de Nieva Hockey.

Ciudad de Nieva Hockey.

El objetivo: seguir disfrutando y competir por el título

El plantel ya tiene otro desafío por delante. A fines de octubre viajarán a Tucumán para disputar el Regional de Séptima, donde buscarán repetir la experiencia y esta vez ir por el campeonato.

Vamos con el mismo objetivo: salir campeonas”, señaló Camila, aunque también remarcaron la importancia de disfrutar el viaje y compartir con sus compañeras.

Las jugadoras entrenan los martes y jueves, con trabajos físicos y técnicos, y aseguran que el compromiso del grupo fue fundamental para conseguir los resultados de este año.

También destacaron el acompañamiento de sus entrenadores, además del apoyo permanente de sus familias. “Es re lindo darte vuelta y ver a alguien que está orgulloso de lo que vos hacés y que te acompaña siempre”, expresó Esperanza.

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