viernes 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 - 09:05
Fútbol de Europa.

Cómo quedaron los cruces de la Champions League

Tras finalizar la Fase Liga, definieron los cruces que cada equipo deberá superar en su camino hacia la Orejona, con partidos que prometen emoción y sorpresas.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La&nbsp;Fase Liga&nbsp;de la&nbsp;UEFA Champions League ha llegado a su final este miércoles.

La Fase Liga de la UEFA Champions League ha llegado a su final este miércoles.

La etapa de grupos de la UEFA Champions League concluyó este miércoles con una jornada cargada de emociones, en la que se disputaron 18 encuentros de manera simultánea. La definición tuvo un momento insólito: el arquero Anatoliy Trubin anotó un gol que permitió a Benfica asegurarse el último lugar disponible en los playoffs del torneo.

Esta fase reúne a equipos de gran nivel que deberán disputar su pase a los octavos de final, mientras que los ocho primeros de la clasificación evitaron esta etapa preliminar y ya aseguraron su lugar entre los 16 mejores clubes de Europa.

Champions League.

El sorteo para definir los enfrentamientos se llevó a cabo este viernes, incluyendo a los equipos que finalizaron entre el 9° y el 24° puesto de la tabla. Los que ocuparon los lugares del 9° al 16° actuaron como cabezas de serie y se enfrentarán a los ocho restantes. Así se formaron cuatro llaves, cada una con cuatro rivales que se medirán entre sí:

  • 9° y 10° vs. 23° y 24°
  • 11° y 12° vs. 21° y 22°
  • 13° y 14° vs. 19° y 20°
  • 15° y 16° vs. 17° y 18°

La ceremonia, celebrada en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza, definió la distribución de los enfrentamientos para la siguiente ronda.

Estos son los posibles cruces en el Playoff.

El primer duelo enfrentará al Borussia Dortmund de Alemania contra el Atalanta, mientras que el Olympiakos de Grecia se medirá con el Bayer Leverkusen. Más adelante, se estableció que el Galatasaray de Turquía se cruzará con la Juventus de Italia, y el Brujas de Bélgica se enfrentará al Atlético de Madrid.

Otro enfrentamiento cargado de emoción enfrentará a dos de los clubes más destacados de Francia, con el actual campeón PSG midiéndose ante el Mónaco, mientras que Newcastle se verá las caras con Qarabag.

Ya hacia el cierre de los sorteos, se confirmó uno de los duelos más esperados: el Benfica de José Mourinho volverá a medirse con el Real Madrid. Por su parte, el Bodo Glimt tendrá que enfrentarse al Inter de Italia.

Con impactantes duelos, quedaron definidos los cruces de los playoff de la Champions League.

Todos los cruces de los playoffs:

  • Benfica vs Real Madrid
  • Bodo Glimt vs Inter
  • Mónaco vs PSG
  • Qarabag vs Newcastle
  • Galatasaray vs Juventus
  • Brujas vs Atlético de Madrid
  • Borussia Dortmund vs Atalanta
  • Olympiakos vs Bayern Leverkusen

A partir de esta fase, todos los enfrentamientos se disputarán en partidos de ida y vuelta, con la única excepción de la final, programada para el 30 de mayo en Budapest, Hungría, que se definirá en un solo encuentro.

Todos los clasificados al playoff de la Champions.

Las primeras jornadas del playoff se jugarán entre el 17 y el 18 de febrero, mientras que los partidos de vuelta tendrán lugar entre el 24 y el 25 de febrero. Los ocho equipos que resulten ganadores completarán el cuadro de 16 clasificados para los octavos de final, y los emparejamientos se determinarán mediante sorteo el viernes 27 de febrero.

Los ocho equipos clasificados a octavos de final

  • Arsenal (Inglaterra)
  • Bayern Múnich (Alemania)
  • Liverpool (Inglaterra)
  • Tottenham (Inglaterra)
  • Barcelona (España)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Sporting de Lisboa (Portugal)
  • Manchester City (Inglaterra)

Todos los clasificados al playoff de la Champions

La Orejona dejó atrás la Fase Liga y luego del sorteo quedó definido el camino que deberá trazar cada institución.

Cabeza de serie

  • Real Madrid (España)
  • Inter (Italia)
  • PSG (Francia)
  • Newcastle (Inglaterra)
  • Juventus (Italia)
  • Atlético de Madrid (España)
  • Atalanta (Italia)
  • Bayer Leverkusen (Alemania)
Galatasaray vs Juventus.

No cabeza de serie

  • Borussia Dortmund (Alemania)
  • Olympiacos (Grecia)
  • Brujas (Bélgica)
  • Galatasaray (Turquía)
  • Mónaco (Francia)
  • Qarabag (Azerbaiyán)
  • Bodo Glimt (Noruega)
  • Benfica (Portugal)

Así está el cuadro de la Champions League

En octavos podrían darse cruces atrapantes como Barcelona-PSG, Liverpool-Atlético de Madrid, Manchester City-Real Madrid o Bayern Múnich-Borussia Dortmund.

Todas las fechas de la Champions League

  • Playoffs: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026
  • Sorteos de octavos, cuartos y semifinales: 27 de febrero
  • Octavos: 10/11 y 17/18 de marzo
  • Cuartos: 7/8 y 14/15 de abril
  • Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo
  • Final: 30 de mayo (Estadio Puskás Aréna, de Budapest)

