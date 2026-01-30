Cómo quedaron los cruces de la Champions League

La Fase Liga de la UEFA Champions League ha llegado a su final este miércoles.
La etapa de grupos de la UEFA Champions League concluyó este miércoles con una jornada cargada de emociones, en la que se disputaron 18 encuentros de manera simultánea. La definición tuvo un momento insólito: el arquero Anatoliy Trubin anotó un gol que permitió a Benfica asegurarse el último lugar disponible en los playoffs del torneo.
Esta fase reúne a equipos de gran nivel que deberán disputar su pase a los octavos de final, mientras que los ocho primeros de la clasificación evitaron esta etapa preliminar y ya aseguraron su lugar entre los 16 mejores clubes de Europa.
El sorteo para definir los enfrentamientos se llevó a cabo este viernes, incluyendo a los equipos que finalizaron entre el 9° y el 24° puesto de la tabla. Los que ocuparon los lugares del 9° al 16° actuaron como cabezas de serie y se enfrentarán a los ocho restantes. Así se formaron cuatro llaves, cada una con cuatro rivales que se medirán entre sí:
9° y 10° vs. 23° y 24°
11° y 12° vs. 21° y 22°
13° y 14° vs. 19° y 20°
15° y 16° vs. 17° y 18°
La ceremonia, celebrada en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza, definió la distribución de los enfrentamientos para la siguiente ronda.
El primer duelo enfrentará al Borussia Dortmund de Alemania contra el Atalanta, mientras que el Olympiakos de Grecia se medirá con el Bayer Leverkusen. Más adelante, se estableció que el Galatasaray de Turquía se cruzará con la Juventus de Italia, y el Brujas de Bélgica se enfrentará al Atlético de Madrid.
Otro enfrentamiento cargado de emoción enfrentará a dos de los clubes más destacados de Francia, con el actual campeón PSG midiéndose ante el Mónaco, mientras que Newcastle se verá las caras con Qarabag.
Ya hacia el cierre de los sorteos, se confirmó uno de los duelos más esperados: el Benfica de José Mourinho volverá a medirse con el Real Madrid. Por su parte, el Bodo Glimt tendrá que enfrentarse al Inter de Italia.
Todos los cruces de los playoffs:
Benfica vs Real Madrid
Bodo Glimt vs Inter
Mónaco vs PSG
Qarabag vs Newcastle
Galatasaray vs Juventus
Brujas vs Atlético de Madrid
Borussia Dortmund vs Atalanta
Olympiakos vs Bayern Leverkusen
A partir de esta fase, todos los enfrentamientos se disputarán en partidos de ida y vuelta, con la única excepción de la final, programada para el 30 de mayo en Budapest, Hungría, que se definirá en un solo encuentro.
Las primeras jornadas del playoff se jugarán entre el 17 y el 18 de febrero, mientras que los partidos de vuelta tendrán lugar entre el 24 y el 25 de febrero. Los ocho equipos que resulten ganadores completarán el cuadro de 16 clasificados para los octavos de final, y los emparejamientos se determinarán mediante sorteo el viernes 27 de febrero.
Los ocho equipos clasificados a octavos de final
Arsenal (Inglaterra)
Bayern Múnich (Alemania)
Liverpool (Inglaterra)
Tottenham (Inglaterra)
Barcelona (España)
Chelsea (Inglaterra)
Sporting de Lisboa (Portugal)
Manchester City (Inglaterra)
Todos los clasificados al playoff de la Champions
Cabeza de serie
Real Madrid (España)
Inter (Italia)
PSG (Francia)
Newcastle (Inglaterra)
Juventus (Italia)
Atlético de Madrid (España)
Atalanta (Italia)
Bayer Leverkusen (Alemania)
No cabeza de serie
Borussia Dortmund (Alemania)
Olympiacos (Grecia)
Brujas (Bélgica)
Galatasaray (Turquía)
Mónaco (Francia)
Qarabag (Azerbaiyán)
Bodo Glimt (Noruega)
Benfica (Portugal)
Así está el cuadro de la Champions League
Todas las fechas de la Champions League
Playoffs: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026
Sorteos de octavos, cuartos y semifinales: 27 de febrero
Octavos: 10/11 y 17/18 de marzo
Cuartos: 7/8 y 14/15 de abril
Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo
Final: 30 de mayo (Estadio Puskás Aréna, de Budapest)