Copa América 2024: cuándo y a qué hora juega Argentina vs Canadá

La Selección Argentina está finalizando los entrenamientos para enfrentar a Canadá en las semifinales de la Copa América 2024 en Estados Unidos . Siguiendo su práctica habitual, Lionel Scaloni no reveló la alineación y la comunicará a los jugadores el mismo día del partido, programado para este martes a las 22 horas en el MetLife Stadium de Nueva York.

Las mayores dudas en la Selección Argentina

Las mayores incertidumbres se centran en el flanco derecho de la línea defensiva, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel compiten por la titularidad. Scaloni está consciente de las dificultades que Alphonso Davies, jugador canadiense, le causó a Nahuel Molina durante el primer partido de la Copa América. Aunque, vale destacar que el entrenador considera que el ex jugador de River Plate tiene mejores habilidades defensivas que el ex futbolista de Boca Juniors. A pesar de ello, la decisión final aún no ha sido tomada.