Copa de la Liga Profesional: días y horarios de las semifinales

Aunque aún no ha sido confirmado oficialmente, todo indica que Boca enfrentará a Estudiantes de La Plata el próximo lunes, nuevamente en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde recientemente eliminó a su histórico rival. No obstante, los dirigentes de Estudiantes intentarán que el partido se dispute el martes, considerando que el miércoles es un día festivo (1° de mayo) y no habría problemas ni prisa para regresar a Buenos Aires.