En ese contexto, el arquero sentenció: "Firmaré en estos días. Quiero jugar, me gusta el desafío, si Dios quiere queremos pelear el torneo y ser protagonistas. Ojalá que el año que viene sea un buen año para Gimnasia", dijo.

Confirmaron la continuidad de Darío Franco

Sin embargo comentó que desde Atlético Tucumán lo llamaron en junio del 2022 para que regresara a jugar o como manager, pero decidió respetar su contrato con el Lobo. "No me parecía lógico irme a mitad del campeonato y romper el contrato con un club que se portó tan bien conmigo y me abrió las puertas en un momento difícil".

Por otra parte, le consultaron al ex Decano dónde quisiera finalizar su carrera, a lo que hizo hincapié en que "se va a retirar en Primera en Gimnasia de Jujuy", y después como "frutilla del postre", le gustaría jugar unos meses en Luján Sport Club pero como delantero.

Cabe destacar que Lucchetti inició su contrato con el club de barrio Luján en enero del 2022, a sus 43 años, luego de la desvinculación de Atlético Tucumán. El "Laucha" también vistió las camisetas de Banfield, Santos Laguna, Boca y Racing.

Cristian Lucchetti está en Buenos Aires .jpg Cristian Lucchetti aseguró que quisiera retirarse en Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy y los puestos a reforzar

Hernán Pellerano está muy cerca de arreglar su llegada al Lobo. El ex Independiente ya se desvinculó de San Martín de Tucumán y su llegada a Jujuy está encamina. El defensor tiene 38 años y juega como marcador central. Hizo inferiores en River Plate, All Boys, Excursionistas y Vélez Sarsfield, club con el que debutó en la primera en el 2003 ante Colón.

Otros nombres que podrían llegar y con los cuales ya hay negociaciones, está Fernando Brandán, volante creativo de último paso por All Boys; también Fernando Barrientos, mediocampista de último paso por Floresta, y Hugo Sosa, volante dinámico uruguayo de 32 años que también jugó en All Boys.

posibles refuerzos gimnasia.jpg Los posibles refuerzos del Lobo para la temporada 2023