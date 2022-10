Cuáles son los apps de citas que estarán permitidas en el Mundial de Qatar. 

Qatar es un escenario muy particular ya que es de religión árabe y se caracteriza por una amplia regulación y restricción de libertades. Sin embargo, y para sorpresa de la mayoría, las aplicaciones de citas como Tinder y Bumble son de libre uso y se encuentran entre las apps más populares del emirato.

En Qatar las actividades y comportamientos que en países occidentales son considerados normales, como tomar alcohol, festejar en las calles o besarse en público, están penadas por ley. Esto haría suponer que las aplicaciones de citas tendrían algún tipo de restricción. Pero el gobierno no tiene ningún tipo de control sobre ellas y son de libre uso.

La cantidad de perfiles masculinos en las apps es ampliamente mayor que las cuentas de mujeres ya que en el paíshay un poco más de dos millones de hombres y solo unas 800.000 mujeres. Además, las chicas locales no son muy afectas a participar de este tipo de aplicaciones y prefieren utilizar redes sociales con perfiles privados.

La mayoría de los usuarios de Tinder y Bumble en Qatar son extranjeros y turistas, por lo que ambas apps, durante el Mundial, serán ideales para conocer personas de otras nacionalidades.

Los qataríes suelen tener una vida social restringida a personas de su mismo género. Y cuando salen para divertirse, también lo hacen con amigos y familiares, sin mezclarse entre géneros.

Por estas razones, conocer a otra persona para tener una relación afectiva se limita dentro de círculos cerrados e íntimos. En este contexto, las aplicaciones surgen como una alternativa para tener citas y salidas que no están dentro de sus costumbres tradicionales. Además, brindan la posibilidad, principalmente a los hombres de Qatar, de conocer y hablar con mujeres extranjeras.

Quienes no quieran descargar Tinder y Bumble durante el Mundial, el evento proporcionará otras oportunidades para el “levante”. Instagram, por ejemplo, suele ser una opción más simple y muy utilizada. Con solo realizar búsquedas en la aplicación con el tag “Doha” o “Qatar”, se pueden encontrar cientos de publicaciones de personas locales o turistas que están paseando por el país de Medio Oriente.

Las cosas que estarán penadas en Qatar

El embajador argentino en Qatar, Guillermo Nicolás, estimó que entre 35.000 y 40.000 compatriotas llegarán al país árabe por el Mundial de la FIFA y les recomendó respetar la cultura islámica para evitar comportamientos que puedan “incomodar” y derivar en “penalidades”.

El funcionario sugirió la utilización de “vestimenta conservadora”, recordó que “el consumo del alcohol no es parte de la cultura qatarí” y avisó que “la homosexualidad es un delito” en el emirato, por lo que desaconsejó “toda manifestación pública de conductas que se aparten de nociones tradicionales heterosexuales”.

Además, se recomienda usar prendas conservadoras, que cubran los hombros y el torso y que los pantalones o polleras sean por debajo de las rodillas. Está prohibido circular por la calle con el torso desnudo y los trajes de baño sólo pueden ser utilizados en las piletas de natación y las playas privadas.

A la hora de hacer fotos se aconseja pedir permiso antes de fotografiar o filmar a gente por la calle o en los estadios, el choque cultural puede sorprender, por lo que siempre se recomienda mantener el respeto. Tampoco se puede hacer fotos de edificios gubernamentales.

Otras prohibiciones que se mantienen es que no se debe arrojar basura en lugares públicos, no ingresar pornografía o libros religiosos. No se pueden tomar fotos de mujeres ni militares ni levantar el dedo o la mano para llamar a un mesero en un establecimiento público.