martes 11 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de noviembre de 2025 - 09:52
Fútbol argentino.

Cuándo se juegan los play off de la Liga Argentina 2025

Tras las 16 fechas en la fase de grupos, los ocho mejores equipos de cada zona avanzan a la etapa de eliminación directa, que comenzará en octavos de final.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Torneo Clausura: así están los cruces de playoffs, por ahora. &nbsp;

Torneo Clausura: así están los cruces de playoffs, por ahora.

 

El Torneo Clausura 2025, competencia perteneciente a la Liga Argentina que definirá al segundo campeón del año del fútbol argentino, continúa su desarrollo con ritmo constante, y estos son, por el momento, los emparejamientos previstos para los playoffs.

Lee además
Dua Lipa llegó al estadio junto a un equipo de seguridad (REUTERS/Agustin Marcarian)
Una argentina más.

Con los colores de la Selección Argentina, Dua Lipa vivió el Superclásico Boca-River desde La Bombonera
Boca le gano a River 2 a 0
Fútbol.

Boca Juniors le ganó 2 a 0 a River Plate y clasificó a la Copa Libertadores 2026

Tras completarse 16 jornadas de la fase de grupos, los ocho conjuntos mejor ubicados en cada zona obtendrán su pase a la instancia eliminatoria, que dará inicio con la ronda de octavos de final, que darán comienzo el fin de semana siguiente al que se juegue la última fecha de ambas zonas.

Así están los cruces de octavos de final, por ahora.

Torneo Clausura: así están los cruces de play off, por ahora

  • Boca (1A) vs. San Martín de San Juan* (8B)
  • Rosario Central (1B) vs. Estudiantes (8A)
  • Unión (2A) vs. Talleres (7B)
  • Riestra (2B) vs. Argentinos Juniors (7A)
El Torneo Clausura 2025, el certamen de la Liga Profesional del que surgirá el segundo campeón del año en el fútbol argentino, avanza a paso firme.
  • Central Córdoba (3A) vs. River (6B)
  • Lanús (3B) vs. Racing (6A)
  • Tigre (4A) vs. San Lorenzo (5B)
  • Vélez (4B) vs. Barracas (5A)

*En caso de descender, no podrá jugar los playoffs. En su lugar ingresaría el noveno del grupo.

Luego de 16 fechas en la fase de grupos, los ocho mejores equipos de cada zona avanzan a la etapa de eliminación directa.

Así se disputará la fase de play off

  • Octavos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.
  • Cuartos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.
  • Semifinal: se juega en cancha del mejor clasificado.
  • Final: se juega en cancha neutral.
  • Descensos: son dos, uno por promedio y otro por Tabla Anual.
  • Se mantiene la cantidad de 30 equipos en Primera, porque hay dos asensos (el primero confirmado, Gimnasia de Mendoza).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Con los colores de la Selección Argentina, Dua Lipa vivió el Superclásico Boca-River desde La Bombonera

Boca Juniors le ganó 2 a 0 a River Plate y clasificó a la Copa Libertadores 2026

Qué necesita River Plate para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Jujuy Básquet perdió por poco en el debut ante Estudiantes en Tucumán

Matías Módolo se despidió de Jujuy: "Dejo aquí un pedazo de mi vida"

Lo que se lee ahora
Las 3 chances que le quedan a River Plate para acceder a la Copa Libertadores 2026.
Fútbol argentino.

Qué necesita River Plate para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Sin clases por las elecciones 2025.
Educación.

Habrá tres días sin clases en Jujuy: cuándo son y por qué

Accidente en La Quiaca
La Quiaca.

Identificaron a la motociclista que habría provocado un choque fatal en Jujuy

Vuelve Jujuy Florece: tres días para disfrutar del color, las plantas y las flores
San Salvador de Jujuy.

Vuelve "Jujuy Florece": tres días para disfrutar del color, las plantas y las flores

Un jurado popular declaró culpable al ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música.   video
Justicia.

El ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música fue declarado culpable

Se llevó la caja navideña de una compañera: la Justicia dijo que su despido estuvo justificado.  
Conflicto laboral.

Fue despedido tras llevarse la caja navideña de una compañera y la Justicia avaló la decisión

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel