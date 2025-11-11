Cuándo se juegan los play off de la Liga Argentina 2025

Torneo Clausura: así están los cruces de playoffs, por ahora.
El Torneo Clausura 2025, competencia perteneciente a la Liga Argentina que definirá al segundo campeón del año del fútbol argentino, continúa su desarrollo con ritmo constante, y estos son, por el momento, los emparejamientos previstos para los playoffs.
Tras completarse 16 jornadas de la fase de grupos, los ocho conjuntos mejor ubicados en cada zona obtendrán su pase a la instancia eliminatoria, que dará inicio con la ronda de octavos de final, que darán comienzo el fin de semana siguiente al que se juegue la última fecha de ambas zonas.
Boca (1A) vs. San Martín de San Juan* (8B)
Rosario Central (1B) vs. Estudiantes (8A)
Unión (2A) vs. Talleres (7B)
Riestra (2B) vs. Argentinos Juniors (7A)
Central Córdoba (3A) vs. River (6B)
Lanús (3B) vs. Racing (6A)
Tigre (4A) vs. San Lorenzo (5B)
Vélez (4B) vs. Barracas (5A)
*En caso de descender, no podrá jugar los playoffs. En su lugar ingresaría el noveno del grupo.
Así se disputará la fase de play off
Octavos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.
Cuartos de final: se juega en cancha del mejor clasificado.
Semifinal: se juega en cancha del mejor clasificado.
Final: se juega en cancha neutral.
Descensos: son dos, uno por promedio y otro por Tabla Anual.
Se mantiene la cantidad de 30 equipos en Primera, porque hay dos asensos (el primero confirmado, Gimnasia de Mendoza).