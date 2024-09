Cuyaya se llevó el superclásico y le ganó a Lavalle por 4 a 0

El goleador se despide

Sin embargo, con una victoria que lo pone en los lugares expectantes de la tabla de posiciones, Arraya, figura y goleador de primer equipo de Cuyaya en este partido, anuncio su retiro al final del torneo Regional.

Con mucha emoción señaló que “hoy es el último clásico que me toca jugar también y me tocó marcar tres goles. Estoy contento porque están mis hijos y me emociono porque amo este club, y hoy el último clásico lo pude ganar. Quedo hasta el Regional, creo que hay chicos que quieren jugar, por ahí estoy ocupando un lugar que le corresponde a ellos y que ahora se puedan mostrar”.

image.png

Sobre el desarrollo del juego dijo que “son nuestros rivales de toda la vida y gracias a Dios seguimos manteniendo el triunfo sobre ellos. Hoy mis hijos me emocionaron muchísimo porque en el primer clásico me toco marcar tres goles y tenía 16 años. Hoy tengo 38 años y me toca marcar de nuevo tres goles. Es el último clásico y quería disfrutarlo con ellos”.

“Confiamos en lo que estamos haciendo nosotros, nos estamos preparando de la mejor manera. Tenemos que demostrar que somos un equipo de Regional y nos estamos preparando para eso. Respeto mucho a Lavalle porque son nuestros eternos rivales y hoy nos tocó el triunfo de nuevo”, señaló.