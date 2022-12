Dibu Martínez: "no nos sentimos inferior a nadie"

En cada cancha nos sentimos locales, es la gran ventaja que nos ayudó a afrontar el mal comienzo con Arabia.

El Dibu Martínez remarcó que el camino fue difícil y el equipo fue creciendo partido a partido en este mundial.

Por otro lado, no se metió en la polémica por las declaraciones sobre el nivel del fútbol sudamericano contra el europeo que hicieron otros jugadores. "Hicieron comentarios, es difícil que opinen porque no conocen Sudamérica. Si no tuviste la experiencia no podes opinar. Ellos saben que somos una selección de nivel mundial y nos respetan", afirmó.