miércoles 29 de octubre de 2025

29 de octubre de 2025 - 10:10
Internacional.

Dos árbitros argentinos candidatos al mejor del mundo: quiénes son

Dos árbitros están en la lista de 25 candidatos de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol.

Gabriela Bernasconi
arbitos

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS), un organismo formado por 120 expertos de todo el mundo, anunció el listado de 25 árbitros candidatos a mejor del mundo en 2025.

Hay dos argentinos entre los candidatos, Facundo Tello, quien dirigió la final de la Libertadores 2024, y Darío Herrera.

El listado de árbitros candidatos

  1. Clement Turpin, de Francia
  2. Espen Eskas, de Noruega
  3. Felix Zwayer, de Alemania
  4. François Letexier, de Francia
  5. Istvan Kovacs, de Rumania
  6. José Maria Sánchez Martínez, de España
  7. Maurizio Mariane, de Italia
  8. Michael Olivier, de Inglaterra
  9. Sandro Scharer, de Suiza
  10. Slavko Vincic, de Eslovenia
  11. Szymon Marciniak, de Polonia
  12. Darío Herrera, de Argentina
  13. Esteban Ostojich, de Uruguay
  14. Facundo Tello, de Argentina
  15. Jesús Valenzuela, de Venezuela
  16. Piero Maza, de Chile
  17. Raphael Claus, de Brasil
  18. Wilton Sampaio, de Brasil
  19. César Arturo Ramos, de México
  20. Ivan Barton, El Salvador
  21. Dahane Beida, Mauritania
  22. Mustapha Ghorbal, de Algeria
  23. Alireza Faghani, de Australia
  24. Abdulrahman Al Jassim, de Qatar
  25. Campbell-Kirk Kawana-Waugh, de Nueva Zelanda
dario herrera y tello

¿Cómo se determina el ganador?

Son criterios subjetivos, básicamente por la actuación en los torneos importantes. Las posibilidades se potencian si tuvieron buenas tareas en las finales. El rendimiento en el torneo local no es tenido en cuenta.

La IFFHS, al publicar el listado en su sitio web, puso las fotos de cuatro árbitros. Uno de ellos es Tello. Los otros: el francés Letexier, el qatarí Al Jassim y el rumano Kovacs.

