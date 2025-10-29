Dos árbitros argentinos candidatos al mejor del mundo: quiénes son

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS), un organismo formado por 120 expertos de todo el mundo, anunció el listado de 25 árbitros candidatos a mejor del mundo en 2025.
Hay dos argentinos entre los candidatos, Facundo Tello, quien dirigió la final de la Libertadores 2024, y Darío Herrera.
El listado de árbitros candidatos
- Clement Turpin, de Francia
- Espen Eskas, de Noruega
- Felix Zwayer, de Alemania
- François Letexier, de Francia
- Istvan Kovacs, de Rumania
- José Maria Sánchez Martínez, de España
- Maurizio Mariane, de Italia
- Michael Olivier, de Inglaterra
- Sandro Scharer, de Suiza
- Slavko Vincic, de Eslovenia
- Szymon Marciniak, de Polonia
- Darío Herrera, de Argentina
- Esteban Ostojich, de Uruguay
- Facundo Tello, de Argentina
- Jesús Valenzuela, de Venezuela
- Piero Maza, de Chile
- Raphael Claus, de Brasil
- Wilton Sampaio, de Brasil
- César Arturo Ramos, de México
- Ivan Barton, El Salvador
- Dahane Beida, Mauritania
- Mustapha Ghorbal, de Algeria
- Alireza Faghani, de Australia
- Abdulrahman Al Jassim, de Qatar
- Campbell-Kirk Kawana-Waugh, de Nueva Zelanda
¿Cómo se determina el ganador?
Son criterios subjetivos, básicamente por la actuación en los torneos importantes. Las posibilidades se potencian si tuvieron buenas tareas en las finales. El rendimiento en el torneo local no es tenido en cuenta.
La IFFHS, al publicar el listado en su sitio web, puso las fotos de cuatro árbitros. Uno de ellos es Tello. Los otros: el francés Letexier, el qatarí Al Jassim y el rumano Kovacs.
