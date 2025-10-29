Dos árbitros argentinos candidatos al mejor del mundo: quiénes son

La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS), un organismo formado por 120 expertos de todo el mundo, anunció el listado de 25 árbitros candidatos a mejor del mundo en 2025.

Hay dos argentinos entre los candidatos, Facundo Tello, quien dirigió la final de la Libertadores 2024, y Darío Herrera.

El listado de árbitros candidatos Clement Turpin, de Francia Espen Eskas, de Noruega Felix Zwayer, de Alemania François Letexier, de Francia Istvan Kovacs, de Rumania José Maria Sánchez Martínez, de España Maurizio Mariane, de Italia Michael Olivier, de Inglaterra Sandro Scharer, de Suiza Slavko Vincic, de Eslovenia Szymon Marciniak, de Polonia Darío Herrera, de Argentina Esteban Ostojich, de Uruguay Facundo Tello, de Argentina Jesús Valenzuela, de Venezuela Piero Maza, de Chile Raphael Claus, de Brasil Wilton Sampaio, de Brasil César Arturo Ramos, de México Ivan Barton, El Salvador Dahane Beida, Mauritania Mustapha Ghorbal, de Algeria Alireza Faghani, de Australia Abdulrahman Al Jassim, de Qatar Campbell-Kirk Kawana-Waugh, de Nueva Zelanda dario herrera y tello ¿Cómo se determina el ganador? Son criterios subjetivos, básicamente por la actuación en los torneos importantes. Las posibilidades se potencian si tuvieron buenas tareas en las finales. El rendimiento en el torneo local no es tenido en cuenta.

La IFFHS, al publicar el listado en su sitio web, puso las fotos de cuatro árbitros. Uno de ellos es Tello. Los otros: el francés Letexier, el qatarí Al Jassim y el rumano Kovacs.

