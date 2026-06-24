Duelo decisivo entre Egipto e Irán por un lugar en los dieciseisavos

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El duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo G del Mundial se jugará el próximo sábado 27 de junio a las 00:00 (hora Argentina).

Con la calculadora en la mano y la tensión al límite, ambos seleccionados saben que una victoria los mete directo en la siguiente fase, mientras que un tropiezo dejaría el sueño mundialista en la cuerda floja.

Egipto llega a esta última batalla con el ánimo en alza. En su debut mundialista, rescataron un empate 1-1 ante Bélgica. La gran demostración de carácter llegó en la segunda fecha, donde pisaron fuerte e impusieron su jerarquía para vencer con autoridad a Nueva Zelanda por 3-1. Con 4 puntos en el bolsillo, los africanos dependen de sí mismos.

Por su parte, Irán llega a la definición de manera invicta y como líder de la zona. En la primera jornada brindaron un espectáculo vibrante al empatar 2-2 contra Nueva Zelanda, y en la segunda fecha volvieron a apelar a su conocida solidez táctica para cerrarle todos los caminos a Bélgica en un 0-0. Los asiáticos necesitan buscar los tres puntos si quieren asegurar su boleto.

El árbitro designado para el encuentro es Szymon Marciniak. El camino a los dieciseisavos de final Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados. Horario Egipto e Irán, según país Argentina: 00:00 horas

Colombia y Perú: 22:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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