El adios de Jorge Juárez de Gimnasia de Jujuy: "Me despido de esta que fue mi casa"

"Entre lágrimas vengo a despedirme con mucho dolor en el alma de este maravilloso club que me abrió las puertas por allá por el 2020 pasando 4 años increíbles, viviendo momentos únicos, momentos muy felices, me despido de esta que fue mi casa durante estos años y ustedes mi familia, me voy con la amargura de no poder cumplir con el objetivo más deseado que es el ascenso", fueron las primeras palabras del número 8 del lobo despidiéndose de la institución.