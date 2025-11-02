domingo 02 de noviembre de 2025

2 de noviembre de 2025 - 09:48
Deportes.

El golazo de Messi no le alcanzó al Inter Miami

Messi anotó un golazo en la derrota 2-1 de Inter Miami ante Nashville. Ahora definirán su pase a playoffs en un tercer partido en casa.

Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
El golazo de Messi no pudo revertir la derrota del Inter Miami

El golazo de Messi no pudo revertir la derrota del Inter Miami

Inter Miami cayó 2-1 ante Nashville y definirá su pase a playoffs con un tercer partido en casa. Aunque no alcanzó para evitar la derrota, Lionel Messi destacó con un golazo al minuto 89. Recibió el balón cerca del vértice derecho del área, aprovechó un pequeño espacio para analizar y, sin titubeos, remató con su pierna izquierda venciendo al arquero Joe Willis. Su tanto reflejó su habilidad para convertir oportunidades mínimas en goles decisivos.

Polémico inicio

El encuentro tuvo un inicio polémico, ya que a los cinco minutos se sancionó un penal que el cuerpo técnico y jugadores de Inter Miami consideraron inexistente. Sam Surridge convirtió desde los doce pasos para Nashville, quien luego amplió la ventaja con un gol de Josh Bauer antes del descanso. Inter Miami luchó por descontar, con chances claras para Luis Suárez y Tadeo Allende, pero la efectividad faltó hasta el tanto de Messi ya en los minutos finales.

La serie está abierta y la definición se trasladará al Chase Stadium la próxima semana, donde el ganador avanzará a cuartos de final, enfrentando al vencedor entre Cincinnati y Columbus Crew.

MESSI2 (1)

Messi busca alcanzar el récord de Ronaldo

En otro escenario, Cristiano Ronaldo continúa su camino hacia los mil goles con un doblete en la victoria de Al Nassr sobre Al Feiha en Arabia Saudita. Con sus dos anotaciones, el portugués alcanzó 952 goles en su carrera profesional, ampliando la diferencia con Messi, que suma 892, y sigue firme en la carrera por llegar a esta histórica cifra. Ronaldo suma 36 goles y tres asistencias en 39 partidos esta temporada, estando cada vez más cerca de alcanzar la marca del millar.

WhatsApp Video 2025-11-02 at 08.55.18

