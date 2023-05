Inter bicampeón de la Coppa Italia con dos goles de Lautaro Martínez.

DOBLETE DE LAUTARO MARTÍNEZ para poner arriba al INTER 2-1 vs FIORENTINA en la FINAL | Coppa Italia

A los 29 minutos llegó el empate con una asistencia de Marcelo Brozovic. El Toro definió cruzado y a los 37, Inter lo dio vuelta: el atacante de la Selección Argentina conectó de volea en el área para el 2-1. De esta manera, llegó a 101 goles en el Nerazzurri.

La increíble temporada del Toro

La semana pasada, fue elegido jugador de su equipo en las semis de Champions tras anotar el gol que sentenció al Milan. Hoy, vuelve a repetir ese premio en la final de Copa Italia tras anotar doblete y llevar al equipo al título.

Lautaro suma de esta forma números asombrosos: ganó 7 de las 8 finales que jugó, entre esas 4 ganadas con Inter (2 vs Juventus, 1 vs Milan y 1 vs Fiorentina). La única derrota fue ante Sevilla en la Europa League 19/20 y 3 títulos con la Selección Argentina (Copa América, Finalíssima, Mundial Qatar 2022).

lautaro martinez.jpg