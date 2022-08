El jujeño Eduardo Dorado culminó el Ultratrail Mont Blanc

"Para mis viejos, para mis hermanas, para mi familia toda, para mis amigos, para la gente que me acompaña y me ayudo a llegar hasta acá, para todo aquel que me dio una mano y me ayudo a crecer en estos 8 años de proceso y trabajo, para los que me siguen tirando para adelante, para los que me mandan buenas energías y me escriben, para mi provincia toda, y para mí que labure un montón para estar mañana bajo ese arco, sepan voy por todos ustedes" publicó antes de salir a correr y exhibiendo el número 1247 que fue con el que atravesó la línea final.

Ante todo este contexto el jujeño Eduardo Dorado logró culminar la carrera que tiene una extensión de 170 kilómetros en 37 horas. Una distancia y un tiempo de recorrido que describen por si mismo las características y envergadura de un encuentro que se a convertido en el epicentro de los especialistas.

veteranos de malvinas (8).jpg

El Ultra-Trail de Mont-Blanc (denominado también UTMB) es una ultramaratón de montaña. Tiene lugar anualmente en los Alpes, atravesando Francia, Italia y Suiza. Con una distancia de unos 171 km y un desnivel positivo de unos 10 000 metros, se la considera la carrera a pie de trail running más prestigiosa del mundo. Es una de las carreras más numerosas, con alrededor de 2,500 participantes.

veteranos de malvinas (7).jpg

Mientras los mejores corredores completan el recorrido en poco más de 20 horas, la mayoría de los corredores lo hacen entre 30 y 46.

Desde el 2006, se organiza una segunda carrera, con la mitad del recorrido (Courmayeur, Champex, Chamonix) y una tercera carrera se añadió en el 2009: "Sur les Traces des Ducs de Savoie" (TDS).

Kilian Jornet gana su cuarto Ultra Trail del Mont Blanc con el mejor tiempo de la historia

Con una marca récord de 19 horas, 49 minutos, 35 segundos, el atleta Kilian Jornet consiguió el mejor tiempo de la historia. El deportista iguala el registro de victorias del francés François d’Haene en la más emblemática de las carreras de montaña.

Lidió con el cansancio de meterse entre pecho y espalda 171 kilómetros y 10.000 metros de desnivel positivo. También con la gestión del esfuerzo y de su organismo, afectado por las secuelas de su reciente positivo en coronavirus. Jornet entró en meta con un tiempo de 19 horas, 49 minutos y 30 segundos (un promedio de 8,630 km/h).. No sólo destrozó el mejor registro de la prueba sobre esta distancia. Derribó la barrera de las 20 horas.