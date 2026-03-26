El jujeño Santino Torena logró el primer puesto en Copa Apertura de Patín

El jujeño Santino Torena logró una gran actuación en la Copa Apertura de Patín (CAP) , competencia que es organizada por la Confederación Argentina de Patín y que se desarrolló en el microestadio de la CAP en el Parque Olímpico de Buenos Aires.

Deportes. Una jujeña participará en la Copa Apertura 2026 de Patinaje Artístico en Buenos Aires

¡Orgullo! Es de San Pedro y ganó medalla de oro en los Panamericanos de patinaje artístico

El patinador sanpedreño debutó en la categoría “A” Elite Juvenil y se consagró quedándose con el primer puesto y la medalla dorada, pero además logrando la clasificación al Campeonato Nacional Absoluto que se viene este año.

Torena, el deportista de la Escuela de Patinaje artístico de San Pedro APROPA Jujuy , estuvo entrenando varias semanas con su equipo encabezado por Mario Ramírez para llegar a destacar en el certamen nacional.

Santino Torena logró el primer puesto en Copa Apertura de Patín Santino Torena logró el primer puesto en Copa Apertura de Patín

El torneo organizado por la Confederación, se desarrolló del 16 al 25 de marzo en la Ciudad de Buenos Aires y reunió a deportistas de distintas provincias que compitieron en las categorías de mayor nivel técnico del circuito nacional.

Las actividades se desarrollaron en dos escenarios deportivos de la capital del país. Por un lado, la Ciudad Deportiva Don Bosco donde se compitió en las competencias de figuras, mientras en el Microestadio de la Confederación Argentina de Patinaje se hicieron las pruebas de libre inline y danza.

Santino Torena logró el primer puesto en Copa Apertura de Patín Santino Torena logró el primer puesto en Copa Apertura de Patín

Santino Torena campeón en el 2025

Talento, disciplina y esfuerzo. Es lo que caracteriza a Santino Torena, esta joven promesa que ya está dando qué hablar en el patinaje artístico y quien logró traer la medalla de oro a Jujuy en el Panamericano llevado a cabo en Buenos Aires en el 2025.

Es de San Pedro de Jujuy, compitió en la categoría cadetes y representa al club Providencia de dicha ciudad. Durante el año pasado se consagró campeón con la medalla de oro en patinaje artístico en los Panamericanos celebrados el 18 y 19 de junio en el Parque Olímpico, CABA.

En abril logró la clasificación al evento que reunió a deportistas de más de 15 países, entre ellos Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Panamá, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Venezuela y México. La competencia incluyó competencias en tres categorías: Novatos, Promocionales y Naciones.