El keniata Bethwel Kibet Chumba ganó la Maratón de Buenos Aires

La Maratón de Buernos Aires , de 42 kilómetros, se disputó este domingo 20 de septiembre con más de 16 mil corredores de 64 países. El podio masculino quedó integrado por atletas de Kenia y Ruanda.

Mundo. Viral: bajó más de 100 kilos y completó el Maratón de Europa a su ritmo con bastón

Deportes. Un atleta rompió el récord absoluto: corrió en menos de 2 horas un mundial de maratón

El keniata Bethwel Kibet Chumba se consagró ganador de la Maratón de Buenos Aires 2026 al completar los 42,195 kilómetros en 2 horas, 8 minutos y 28 segundos .

El segundo lugar fue para el ruandés John Hakizimana , quien registró 2 horas, 8 minutos y 39 segundos , mientras que el podio lo completó el también keniata Felix Kiptoo Kirwa , con un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 24 segundos .

La competencia reunió a una destacada nómina internacional, especialmente de Kenia, Etiopía y Ruanda. Chumba llegaba con un antecedente de 2h04m37s como mejor marca personal.

Una carrera con presencia internacional

La prueba largó a las 7 de la mañana desde el cruce de las avenidas Presidente Figueroa Alcorta y Dorrego, en Palermo.

En total participaron 16.384 corredores, de los cuales 10.615 fueron argentinos y 5.769 extranjeros. La competencia contó con representantes de 64 países y tuvo presencia de corredores de las 24 jurisdicciones argentinas.

Entre los participantes hubo 5.246 mujeres, mientras que Brasil fue el país extranjero con mayor cantidad de inscriptos, con 2.769 corredores. Le siguieron Chile, Colombia, Uruguay y Perú.

El recorrido por Buenos Aires

Los corredores atravesaron distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires, con un circuito que conectó Palermo, Recoleta, Retiro, Puerto Madero y La Boca.

A lo largo de los 42,195 kilómetros, el trazado pasó además por algunos de los principales puntos turísticos y urbanos de la ciudad, entre ellos el Obelisco, el Teatro Colón, la Casa Rosada y la Catedral Metropolitana.

Una largada escalonada

Antes de la competencia, la zona de partida comenzó a funcionar desde las 5, con sanitarios, guardarropas, lockers y espacio para bicicletas.

Los corredores con discapacidad fueron los primeros en largar, a las 6:57, mientras que los atletas de élite comenzaron a partir desde las 7. La salida del resto de los participantes se realizó de manera escalonada, de acuerdo con los tiempos de carrera informados durante la inscripción.

La organización estableció este sistema para ordenar la salida de los miles de corredores que se concentraron en el punto de partida.

Una competencia con sello internacional

La Maratón de Buenos Aires cuenta con el sello World Athletics Label y reúne cada año a atletas profesionales y corredores aficionados.

La edición 2026 volvió a tener una fuerte presencia internacional y consolidó a la prueba porteña como una de las principales competencias de larga distancia del calendario sudamericano.