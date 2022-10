Y se agrega que “en ambos casos el solicitante deberá proveer de soporte técnico y todo el equipamiento e infraestructura (campo de juego para la disputa de partidos y de entrenamiento) necesarias para el desarrollo de ambos equipos en condiciones adecuadas. Finalmente, se exige que ambos equipos participen en competiciones nacionales y/o regionales autorizadas por la respectiva Asociación Miembro”.

Como Patronato no está directamente afilado a AFA, puede sumarse al torneo de la Liga Paranaense de fútbol femenino (sí reconocida por la AFA). Si fuera directamente afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino, debería sumarse a la Primera C.

Libertadores Conmebol estableció que todos los equipos que participen del certamen continental deberán tener dentro de la institución un plantel de fútbol femenino. Twitter

A raíz de esta situación, Oscar Lenzi, el presidente del conjunto de Paraná, aseguró que hará todo lo posible porque el Patrón pueda participar de la Copa Libertadores por primera vez en su historia.

Lenzi indicó que “desconozco pero ya me pongo a formar, que no se preocupe la Conmebol que ya me pongo a formarlo. Lo que si se hablaba es que iba a ser una condición para los próximos torneos tener fútbol femenino, esa comunicación a nosotros ya nos llegó. Así que bueno, hasta ahora no tenemos esa noticia pero le aseguro que vamos a tener varias postulantes para jugar”.

Por su parte, Dante Molina, vicepresidente del Patrón, explicó que “no tenemos fútbol femenino porque el club no tiene la infraestructura, ese es el motivo. Sabemos el requisito de Conmebol para competir en la Copa Libertadores 2023”.

Ante la consulta, el vicepresidente de Patronato respondió que desconocen el plazo de Conmebol en la que admitió que “no sabemos hasta cuándo tenemos tiempo. Ahora vamos a ver eso”.

Patronato jugará la Supercopa Argentina contra Boca

En 2023, Patronato tendrá que enfrentar a Boca en un partido para definir la Supercopa Argentina, que se jugará el 21 de enero en Abu Dhabi. El trofeo implicará un rutilante ingreso económico y la posibilidad de ganar 1 millón de dólares más para el campeón.