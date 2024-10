El técnico de un posible rival de Gimnasia de Jujuy aseguró: "Tiene una localía fuerte"

Si el torneo finalizara hoy, el rival del equipo que ocupa el cuarto lugar en su zona sería Defensores de Belgrano, uno de los equipos que mejor juega en el segundo torneo del fútbol argentino y que busca la primera división.

Otro de los candidatos es Colón, que igualó 0 a 0 este fin de semana en su visita a Atlético Rafaela y necesita una victoria en su casa para asegurarse un lugar en la competencia reservada por los equipos que finalizaron del segundo al octavo lugar. El entrenador del equipo santafesino, Diego Osella, habló sobre los posibles rivales de Colón.

"Hay distintas jerarquías. Es mentira que los rivales son todos iguales, Quilmes, San Martín de San Juan, Gimnasia de Jujuy, son equipos con localías muy fuertes”, dijo el prestigioso técnico, que asume la presión que implica dirigir a un equipo con historia.

Cómo se juega el Reducido con Gimnasia de Jujuy

En esta instancia inicial, los equipos se enfrentarán en cruces entre las dos zonas del torneo: el segundo de la Zona A vs. El octavo de la Zona B; el tercero de la Zona A vs. El séptimo de la Zona B; el cuarto de la Zona A vs el sexto de la Zona B y el quinto de la Zona A con el quinto de la Zona B.

Cada partido se disputará a un solo encuentro, donde el equipo mejor posicionado en la tabla general será local. En caso de empate, avanzará el equipo con mejor ubicación en la fase regular. Para los equipos que terminen quintos y estén igualados, se considerarán el promedio de puntos, diferencia de gol, goles a favor y, si es necesario, se recurrirá a un sorteo.

Segunda fase

Los siete ganadores de la primera ronda se sumarán al perdedor de la final por el primer ascenso para conformar un nuevo grupo de ocho equipos. Se elaborará una tabla general para determinar los emparejamientos. El perdedor de la final por el primer ascenso será considerado el primero en esta nueva tabla.

Los enfrentamientos serán:

1° vs. 8°

2° vs. 7°

3° vs. 6°

4° vs. 5°

Estos partidos se jugarán a doble partido, con el equipo mejor posicionado actuando como local en el segundo encuentro. En caso de empate en el global tras los 180 minutos, avanzará el mejor posicionado según la tabla general.

Semifinales y final

Las semifinales también se disputarán a doble partido, siguiendo las mismas reglas que en los cuartos. En caso de igualdad en el global, pasará a la final el equipo con mejor promedio en la tabla interzonal. La gran final se jugará a partido único en un estadio neutral. Si al término del tiempo reglamentario persiste el empate, se jugará un tiempo suplementario y, si es necesario, se definirán mediante penales.