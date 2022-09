El trágico banderazo de hinchas de Colo Colo: hay heridos. 

Tras el derrumbe del techo de la cancha ubicada en Santiago de Chile, los jugadores del conjunto albo regresaron a los vestuarios y se dio por finalizado el arengazo organizado por los hinchas del club multicampeón del fútbol chileno y ganador de la Copa Libertadores en 1991.

Maximiliano Falcón, jugador clave de Colo Colo, comentó que “cuando subimos se comentó que había pasado algo. Si pasó algo, espero que estén bien. Segundo, lo dicho reiteradas veces, lo dijeron varios jugadores de otros clubes, insistir en que la gente se comporte. Que el domingo la gente venga a alentar, que disfruten de esto”.

https://twitter.com/SomosVersusPY/status/1575947765917835264 Durante el banderazo, previo al clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, se cayó el techo del estadio Monumental.



¡Fuertes imágenes!pic.twitter.com/1YV4dqYrEj — Versus (@SomosVersusPY) September 30, 2022

Y agregó que “en lo personal me enoja un poco estar insistiendo que la gente no haga eso, que se porte bien, a veces es un poco cansador ya cuando no lo hacen. Es por ellos y por nosotros, que necesitamos que estén todos los partidos. Espero que no ocurra más”.

Con la llegada de las ambulancias para atender a las personas heridas y el caos desatado en este recinto deportivo, quedó suspendida la actividad que había agrupado a alrededor de 15.000 hinchas del Cacique en la previa del clásico.

Además, ante el suceso, el encuentro que debía disputarse el próximo domingo 2 de octubre entre los Albos y cruzados corre riesgo de suspenderse.

Otro incidente futbolístico en Chile

Por su parte, y en otro incidente en el fútbol trasandino sucedido en los últimos días, el miércoles pasado el clásico universitario entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica por la Copa Chile fue suspendido luego de que un fanático arrojara una bomba de estruendo que cayó al lado del arquero Martín Parra, quien tuvo que ser retirado del estadio en una ambulancia.

Por este motivo, la federación chilena resolvió el jueves reprogramar el partido por los cuartos de final del mencionado certamen que se disputará desde el minuto 7, momento en que fue suspendido, en un estadio y horario a definir.

Además, la entidad que rige el fútbol en Chile denunció a la Universidad Católica ante el Tribunal de Disciplina porque fue uno de sus fanáticos el que arrojó la bomba de estruendo.