Emiliano Pessolano, elegido como el atleta del año en Jujuy

Comenzó haciendo gimnasia artística y tras varios años de practicar dicha discilpina decidió cambiar de rumbo gracias a una propuesta de su mamá. “Yo la verdad no conocía el atletismo, me gustaba correr saltar , y un día probé y me encantó”, contó.

“Cada deporte tiene lo suyo, lo bueno es que el atletismo es muy variado y se puede elegir entre las distintas pruebas”.

La falta de infraestructura en Jujuy

Cuando los jujeños y jujeñas participan en otras provincias y logran resultados increíbles y luego sus colegas visitan las pistas de nuestra zona, quedan totalmente sorprendidos.

“La pista está hace bastante años en la misma situación y aun así logramos llegar lejos", aclara Emiliano contando que todo el plantel entrena sobre tierra y agrega que lo que el material que se utiliza en gran parte del país es tartán (caucho comprimido), como base de la superficie para las carreras.

“Esto hace que la pista se más rápida, se sacan mejores marcas, es menos invasivo para el cuerpo por el impacto, tiene muchos beneficios”, detalla el jujeño.

Tendrán en Jujuy la pista del Polideportivo de Alto Comedero

En este sentido es importante buscar avanzar, mejorar las condiciones de entrenamiento y espacios de los deportistas como lo expresa uno de los campeones a nivel nacional y resalta la bienvenida a la pista que se creará en Alto Comedero.

Lo que dice Pessolano es para ver, y no a futuro: “Yo cuando compito en una pista de tartán tengo que cambiar mi técnica, mis pasos de carrera, porque es totalmente distinto a lo que entreno en la superficie de acá”.

También hizo referencia en los calzados que utilizan y cómo se van readaptando en las distintas pistas, conociendo las superficies días antes de la competencia.