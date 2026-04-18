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18 de abril de 2026 - 22:36
Liga Profesional

EN VIVO: 0-0: Sin goles, termina el primer tiempo entre Atlético Tucumán y Argentinos Juniors

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Se acaban los primeros 45 minutos en el Semillero del Mundo. El Decano iguala 0 a 0 frente a el Bicho y es momento del descanso.

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Las estadísticas del encuentro entre Argentinos Juniors y Atlético Tucumán del Apertura:

  • Tiros al arco: Argentinos Juniors (6) VS Atlético Tucumán (1)
  • Fouls cometidos: Argentinos Juniors (3) VS Atlético Tucumán (5)
  • Tarjetas Amarillas: Argentinos Juniors (1) VS Atlético Tucumán (1)
  • Tiros Libres: Argentinos Juniors (2) VS Atlético Tucumán (0)
Así llegan Argentinos Juniors y Atlético Tucumán

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura

Argentinos Juniors busca levantarse de su derrota ante Independiente Riv. (M) en el Bautista Gargantini. Con una única derrota en la jornada anterior, ha conseguido 4 victorias previamente. En estos juegos, acumuló 9 anotaciones a su favor y 6 en contra.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura

El anterior partido disputado entre Atlético Tucumán finalizó en empate por 0-0 ante Tigre. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Logró convertir 4 goles y le han marcado 5.

Bruno Amiconi fue designado como el árbitro principal del encuentro en el Semillero del Mundo.

Formación de Argentinos Juniors hoy

Nicolás Diez presentó una alineación 4-4-2 con Brayan Cortés defendiendo la portería; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto en la zaga; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz y Facundo Jainikoski en el centro del campo; y con Iván Morales y Tomás Molina en el ataque.

Formación de Atlético Tucumán hoy

Por su parte, Julio César Falcioni salió a jugar con una estrategia 4-5-1, con Luis Ingolotti en la portería; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván en la línea defensiva; Leonel Vega, Javier Domínguez, Renzo Tesuri, Franco Nicola y Nicolás Laméndola en el mediocampo; y Leandro Díaz en la delantera.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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