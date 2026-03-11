EN VIVO: Argentinos Juniors y Rosario Central disputan el segundo tiempo igualando 0-0

BsAs (DataFactory)

El Canalla y el Bicho salen a jugar el segundo tiempo sin haber logrado mover el marcador durante la primera etapa y el partido está 0 a 0.

Las estadísticas del encuentro entre Argentinos Juniors y Rosario Central del Apertura: Tiros al arco: Argentinos Juniors (6) VS Rosario Central (7)

(6) VS (7) Fouls cometidos: Argentinos Juniors (8) VS Rosario Central (8)

(8) VS (8) Tarjetas Amarillas: Argentinos Juniors (2) VS Rosario Central (1)

(2) VS (1) Tiros Libres: Argentinos Juniors (1) VS Rosario Central (2) Así llegan Argentinos Juniors y Rosario Central Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Apertura Argentinos Juniors tiene pendiente su enfrentamiento con Gimnasia que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura Rosario Central tiene pendiente su enfrentamiento con Tigre que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

El árbitro Facundo Tello Figueroa fue el encargado de supervisar el juego en el Semillero del Mundo.

Formación de Argentinos Juniors hoy El entrenador Nicolás Diez dispuso una formación 4-3-3 con Brayan Cortés defendiendo el arco; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto como zagueros; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz en el centro del campo; con Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel como atacantes. Formación de Rosario Central hoy Por su parte, Jorge Almirón salió a jugar con un esquema 3-4-3, con el arquero Jorge Broun; Ignacio Ovando, Luca Raffin, Alexis Soto como defensores; Enzo Giménez, Federico Navarro, Vicente Pizarro y Agustín Sández como centrocampistas; y Julián Fernández, Alejo Veliz y Jaminton Campaz como delanteros.

