11 de marzo de 2026 - 10:45
Liga Profesional

Estudiantes y Lanús se encuentran en la fecha 10

Todo lo que tienes que saber en la previa de Estudiantes vs Lanús. El duelo, a disputarse en el Tierra de Campeones el viernes 13 de marzo, comenzará a las 20:00 (hora Argentina) y será dirigido por Hernán Mastrángelo.

Estudiantes vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Estudiantes recibe el próximo viernes 13 de marzo a Lanús por la fecha 10 del Apertura, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el Tierra de Campeones.

Así llegan Estudiantes y Lanús
Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura

Estudiantes tiene pendiente su enfrentamiento con Platense que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura

Lanús tiene pendiente su enfrentamiento con Dep. Riestra que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de mayo, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Lanús fue el ganador por 2 a 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Hernán Mastrángelo.


Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 10: vs Lanús: 13 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Gimnasia (Mendoza): 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): 23 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 9: vs Dep. Riestra: Postergado
  • Fecha 10: vs Estudiantes: 13 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Newell`s: 17 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Vélez: 21 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes y Lanús, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

