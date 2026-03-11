Estudiantes y Lanús se encuentran en la fecha 10

Estudiantes recibe el próximo viernes 13 de marzo a Lanús por la fecha 10 del Apertura, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el Tierra de Campeones.
Estudiantes tiene pendiente su enfrentamiento con Platense que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Lanús tiene pendiente su enfrentamiento con Dep. Riestra que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de mayo, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Lanús fue el ganador por 2 a 1.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Hernán Mastrángelo.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
