Estudiantes y Lanús se encuentran en la fecha 10

BsAs (DataFactory)

Estudiantes recibe el próximo viernes 13 de marzo a Lanús por la fecha 10 del Apertura, a partir de las 20:00 (hora Argentina) en el Tierra de Campeones.

Así llegan Estudiantes y Lanús Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura Estudiantes tiene pendiente su enfrentamiento con Platense que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura Lanús tiene pendiente su enfrentamiento con Dep. Riestra que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de mayo, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Lanús fue el ganador por 2 a 1. El árbitro encargado de dirigir el partido será Hernán Mastrángelo.

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Lanús: 13 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Gimnasia (Mendoza): 17 de marzo - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): 23 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Unión: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Apertura Fecha 9: vs Dep. Riestra: Postergado

Fecha 10: vs Estudiantes: 13 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Newell`s: 17 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Vélez: 21 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Platense: Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes y Lanús, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.