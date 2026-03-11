Rosario Central vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

BsAs (DataFactory)

A partir de las 21:00 (hora Argentina) el próximo sábado 14 de marzo, Banfield visita a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, por el duelo correspondiente a la fecha 11 del Apertura.

Así llegan Rosario Central y Banfield Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Apertura Rosario Central llega con resultado de empate, -, ante Argentinos Juniors. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 2 goles en contra. Marcó 4 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Banfield y Gimnasia, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 6 goles al rival y le han convertido 3 tantos en esos cotejos.

Banfield atraviesa una racha adversa fuera de su casa. Nunca pudo sumar ni un punto al perder cada uno de sus encuentros como visitante. El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de octubre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó en empate a 1. Nicolás Lamolina es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Argentinos Juniors: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Banfield: 14 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura Fecha 10: vs Gimnasia: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Rosario Central: 14 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tigre: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar Horario Rosario Central y Banfield, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

