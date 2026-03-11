miércoles 11 de marzo de 2026

11 de marzo de 2026 - 10:54
Liga Profesional

Platense vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

Toda la previa del duelo entre Platense y Vélez. El partido se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López el sábado 14 de marzo a las 19:00 (hora Argentina). Será arbitrado por Ariel Penel.

Platense vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Platense y Vélez correspondiente a la fecha 11 se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López desde las 19:00 (hora Argentina), el sábado 14 de marzo.

Así llegan Platense y Vélez

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura

En su visita anterior, Platense empató por 1 con Newell`s. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 empates, con 2 goles marcados y con 1 en su valla.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura

En la jornada anterior, Vélez igualó 1-1 el juego frente a Tigre. Con un historial irregular (2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 1 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 0-0.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Ariel Penel.


Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 11: vs Vélez: 14 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Argentinos Juniors: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 11: vs Platense: 14 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Lanús: 21 de marzo - 15:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
Horario Platense y Vélez, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

