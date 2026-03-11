Platense vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Platense y Vélez correspondiente a la fecha 11 se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López desde las 19:00 (hora Argentina), el sábado 14 de marzo.

Así llegan Platense y Vélez Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Platense en partidos del Apertura En su visita anterior, Platense empató por 1 con Newell`s. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria y 3 empates, con 2 goles marcados y con 1 en su valla.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura En la jornada anterior, Vélez igualó 1-1 el juego frente a Tigre. Con un historial irregular (2 victorias y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 3 goles a favor y ha recibido 1 en su arco.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 19 de julio, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 0-0. El juez seleccionado para supervisar el partido es Ariel Penel.

Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Vélez: 14 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Argentinos Juniors: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Platense: 14 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Lanús: 21 de marzo - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar Horario Platense y Vélez, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

