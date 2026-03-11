miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de marzo de 2026 - 19:09
Liga Profesional

EN VIVO: Gimnasia mantiene el control del partido 2-0 ante Banfield

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Banfield vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Ya se disputan los segundos 45 minutos, con victoria de el Lobo ante el Taladro. Manuel Panaro (18' 1T) y Nicolás Barros Schelotto (34' 1T) convirtieron para la visita durante el primer tiempo, en el Lencho.

Lee además
en vivo: argentinos juniors y rosario central disputan el segundo tiempo igualando 0-0

EN VIVO: Argentinos Juniors y Rosario Central disputan el segundo tiempo igualando 0-0
platense vs velez: previa, horario y como llegan para la fecha 11 del apertura

Platense vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

Las estadísticas del encuentro entre Banfield y Gimnasia del Apertura:

  • Tiros al arco: Banfield (9) VS Gimnasia (4)
  • Fouls cometidos: Banfield (10) VS Gimnasia (5)
  • Pases Correctos: Banfield (0) VS Gimnasia (2)
  • Tarjetas Amarillas: Banfield (4) VS Gimnasia (3)
  • Tiros Libres: Banfield (1) VS Gimnasia (1)
Así llegan Banfield y Gimnasia
Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura

Banfield tiene pendiente su enfrentamiento con Barracas Central que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura

Gimnasia tiene pendiente su enfrentamiento con Argentinos Juniors que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

El partido en el Lencho fue dirigido por el árbitro Sebastián Zunino.

Formación de Banfield hoy

Pedro Troglio presentó una alineación 4-4-2 con Facundo Sanguinetti en la portería; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor y Ignacio Abraham en la línea defensiva; David Zalazar, Lautaro Villegas, Ignacio Pais Mayan y Lautaro Gómez en el mediocampo; y Tiziano Perrotta y Mauro Méndez en la delantera.

Formación de Gimnasia hoy

Por su parte, el entrenador Fernando Zaniratto ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón como defensores; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández, Lucas Castro y Manuel Panaro como centrocampistas; y Marcelo Torres como delantero.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

EN VIVO: Argentinos Juniors y Rosario Central disputan el segundo tiempo igualando 0-0

Platense vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

Rosario Central vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

Se enfrentan Estudiantes (RC) y Belgrano por la fecha 10

Estudiantes y Lanús se encuentran en la fecha 10

Lo que se lee ahora
dirigio a gimnasia de jujuy ante deportivo madryn y ahora sera el arbitro contra colegiales
Fútbol.

Dirigió a Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn y ahora será el árbitro contra Colegiales

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

El mundo del periodismo y del racing está de luto tras el lamentable fallecimiento de Fede Ronsino.
Sociedad.

De qué murió Fede Ronsino: qué le pasó, biografía y quién era

Foto ilustrativa.
SMN.

Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización
Medida.

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización

Alerta: fuga de gas en el acceso a Perico, hay desvíos para el ingreso y corte total de tránsito video
Precaución.

Alerta: terrible fuga de gas en el acceso a Perico

La vacunación antigripal comenzará el miércoles 11 de marzo con aplicación gratuita para personal de salud, niños, embarazadas, mayores y grupos estratégicos.
Salud.

Hoy arranca la vacunación antigripal en Jujuy: quiénes deben vacunarse y documentación necesaria

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel