EN VIVO: Gimnasia mantiene el control del partido 2-0 ante Banfield

BsAs (DataFactory)

Ya se disputan los segundos 45 minutos, con victoria de el Lobo ante el Taladro. Manuel Panaro (18' 1T) y Nicolás Barros Schelotto (34' 1T) convirtieron para la visita durante el primer tiempo, en el Lencho.

Las estadísticas del encuentro entre Banfield y Gimnasia del Apertura: Tiros al arco: Banfield (9) VS Gimnasia (4)

(9) VS (4) Fouls cometidos: Banfield (10) VS Gimnasia (5)

(10) VS (5) Pases Correctos: Banfield (0) VS Gimnasia (2)

(0) VS (2) Tarjetas Amarillas: Banfield (4) VS Gimnasia (3)

(4) VS (3) Tiros Libres: Banfield (1) VS Gimnasia (1) Así llegan Banfield y Gimnasia Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura Banfield tiene pendiente su enfrentamiento con Barracas Central que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura Gimnasia tiene pendiente su enfrentamiento con Argentinos Juniors que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

El partido en el Lencho fue dirigido por el árbitro Sebastián Zunino.

Formación de Banfield hoy Pedro Troglio presentó una alineación 4-4-2 con Facundo Sanguinetti en la portería; Santiago López García, Danilo Arboleda, Sergio Vittor y Ignacio Abraham en la línea defensiva; David Zalazar, Lautaro Villegas, Ignacio Pais Mayan y Lautaro Gómez en el mediocampo; y Tiziano Perrotta y Mauro Méndez en la delantera. Formación de Gimnasia hoy Por su parte, el entrenador Fernando Zaniratto ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón como defensores; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández, Lucas Castro y Manuel Panaro como centrocampistas; y Marcelo Torres como delantero. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.