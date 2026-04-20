Banfield recibirá a Independiente Riv. (M) por la fecha 15

El cotejo correspondiente a la fecha 15 del Apertura se juega hoy a las 17:15 (hora Argentina) en el Lencho.
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El cotejo correspondiente a la fecha 15 del Apertura se juega hoy a las 17:15 (hora Argentina) en el Lencho.
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Banfield no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Lanús. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 3. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 8.
Independiente Riv. (M) llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Argentinos Juniors. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 11 goles y ha recibido 5.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 18 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Banfield resultó vencedor por 1 a 2.
Independiente Riv. (M) vivirá el clásico del Parque ante Gimnasia (Mendoza) en la siguiente jornada. Jugarán en el estadio Bautista Gargantini, el 26 de abril, a partir de las 15:00 (hora Argentina).
El árbitro designado para el encuentro es Bryan Ferreyra.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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