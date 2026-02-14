sábado 14 de febrero de 2026

14 de febrero de 2026 - 22:53
Liga Profesional

EN VIVO: Finaliza la primera parte con ventaja 1-0 para Belgrano sobre Independiente Riv. (M)

El minuto a minuto del partido, con toda la información en tiempo real: goles, jugadas destacadas, cambios y todo lo que pasa en el campo de juego.

Independiente Riv. (M) vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura
BsAs (DataFactory)

Belgrano se va al descanso con el marcador a favor por 1-0. El autor del gol de la victoria parcial fue Franco Vázquez (37' 1T). Indep.Mza. tiene 45 minutos para revertir el resultado.

Las estadísticas del encuentro entre Independiente Riv. (M) y Belgrano del Apertura:

  • Tiros al arco: Independiente Riv. (M) (2) VS Belgrano (2)
  • Fouls cometidos: Independiente Riv. (M) (7) VS Belgrano (5)
  • Pases Correctos: Independiente Riv. (M) (0) VS Belgrano (1)
  • Tarjetas Amarillas: Independiente Riv. (M) (2) VS Belgrano (2)
  • Tiros Libres: Independiente Riv. (M) (2) VS Belgrano (2)
Así llegan Independiente Riv. (M) y Belgrano

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura

Independiente Riv. (M) sacó un triunfo frente a Estudiantes (RC), con un marcador 1-0. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 3 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. En las jornadas previas, ha convertido 7 goles y le han marcado 3.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Apertura

Belgrano llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Banfield. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y empatado 2. En esos cotejos, contó un total de 4 goles y le han anotado 2 en su arco.

El partido en el estadio Bautista Gargantini fue dirigido por el árbitro Nazareno Arasa.

Formación de Independiente Riv. (M) hoy

Alfredo Berti presentó una alineación 5-3-2 con Nicolás Bolcato en la portería; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer y Juan Manuel Elordi en la línea defensiva; Matías Fernandez, Tomas Bottari y José Florentín en el mediocampo; y Fabrizio Sartori y Sebastián Villa en la delantera.

Formación de Belgrano hoy

Por su parte, el entrenador Ricardo Zielinski ha decidido parar un esquema 4-5-1, con el arquero Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle como defensores; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Alcides Benitez, Lucas Zelarayán y Emiliano Rigoni como centrocampistas; y Nicolás Fernández como delantero.

© 2020 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

